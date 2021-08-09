كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:35 مساءً - القفطان المغربي من القطع الأنيقة التي تحظى بمكانة مهمة عند المرأة العربية، حيث يُصمم بأسلوب جذاب يعكس الفخامة من حيث الخامة والكثير من التطريزات والنقوش اللامعة، ولأنه من الصيحات المتجددة في كل موسم، نختار لكُنَّ اليوم موديلات قفاطين صيفية من وحي النجمات.



سلمى رشيد بقفطان بأكمام منفوخة

سلمى رشيد بقفطان بأكمام منفوخة -الصورة من حسابها على الانستغرام





في إطلالة فاخرة للمناسبات، تأنقت المغنية المغربية، سلمى رشيد، بقفطان أبيض مصمم بطبقات من الشيفون المطرز باللؤلؤ والفصوص الذهبية في أطراف الأكمام والكتفين مع حزام عريض للخصر مزين باللؤلؤ، وينسدل من أسفل الخصر فصوص ذهبية وأخرى من اللؤلؤ، لمنحها أناقة عصرية بأسلوب شبابي متجدد.

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مريم باكوش بالقفاطين المطرزة

مريم باكوش بقفطان اخضر للصيف -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص الممثلة المغربية، مريم باكوش، على اعتماد القفاطين المطرزة في إطلالاتها المختلفة، ولفصل الصيف نلهمكن من وحيها عدة أفكار؛ حيث أطلت بقفطان أخضر مصمم بقماش واسع مطرز بنقوش ذهبية في الجزء العلوي من التصميم، مع حزام ناعم للخصر، وتنسدل من أسفل التصميم نقوش ذهبية ناعمة على شكل مستقيم من المنتصف، وأكملت إطلالتها بمجوهرات تقليدية تليق بتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب مموج، وفي اللوك الثاني ظهرت بقفطان زهري بأكمام شفافة مطرزة بنقوش لامعة وتطريزات الزهور من الدانتيل مع حزام ناعم للخصر، وأكملت مظهرها بمكياج زهري مع اكسسوار شعر للمناسبات.

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مهيرة عبد العزيز بقفاطين عصرية

مهيرة عبدالعزيز بقفطان عصري -للصيف -الصورة من حسابها على الانستغرام



تتألق الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، بقفاطين عصرية تليق بمختلف المناسبات بأسلوب راقٍ وأنثوي، ومن أبرز إطلالاتها ارتدَتْ قفطاناً أبيض مصمماً بخطوط زهرية متعوجة مع حزام ذهبي للخصر، وزُيِّن بفراشات في الجزء العلوي من التصميم، مع قماش بليسيه ذهبي في الأسفل بأسلوب مريح وأنيق، وفي الإطلالة الثانية نسقت قفطاناً لامعاً باللون البيج مزيناً بالزهور الحمراء والذهبية في الأعلى، مع حزام للخصر وفتحة واسعة في المنتصف، كما اختارت قفطاناً ذهبياً بأكمام شفافة مزيناً بخطوط طولية لمظهر أكثر نحالة، مع حزام ذهبي بتعوّجات ناعمة، وأكملت اللوك ببنطلون واسع أبيض واكسسوارات اللون الذهبي.

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قفاطين بأكمام شفافة من جيني أسبر

جيني أسبر بقفطان سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام



لجأت الممثلة السورية، جيني أسبر، لتصاميم القفاطين المختلفة في إطلالاتها التلفزيونية بأسلوب صيفي ناعم، ولأن صيحة القفاطين المصممة بأكمام شفافة تُعَدُّ من الصيحات الأكثر رواجاً، فقد اختارتها جيني إسبر بتصاميم مختلفة؛ فتزينت بقفطان أخضر مصمم بأكمام شفافة مزينة بالريش في الطرفين، ويُطرز بالزهور الذهبية في الجزء العلوي من التصميم ومن المنتصف، وأكملته بجمبسوت أخضر بقَصَّة واسعة لأناقة مثالية، وللمناسبات تألقت بقفطان رمادي بقَصَّة واسعة مع أكمام شفافة، وطُرِّزَ التصميم بالجليتر الفضي والفصوص الذهبية، لمنحك خياراً لافتاً وأنيقاً.

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