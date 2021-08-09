الخيار للبشرة الحساسة... فوائده لا تحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:35 مساءً - نضع بين يديك فوائد الخيار المذهلة للبشرة وكيفية استعماله بطرق بسيطة. يذكر أن الخيار من المكونات المفضّلة للبشرة الحساسة وهو متوفر لدى الجميع.

كيف يجدد الخيار بشرتك؟

كيف يجدد الخيار بشرتك

من خلال تناوله، يوفر الخيار فيتامين C وحمض الكافيين المقاوم للالتهابات، وعند وضعه على وجهك، يمكن أن توفر هذه العناصر الغذائية تأثيراً إيجابياً لتجديد شباب بشرتك.

فوائد الخيار للبشرة:

مضاد للأكسدة

تغذية الجلد (كعصير)

تأثيرات مهدئة ومبردة

تقليل التورم

تخفيف حروق الشمس

يحتوي الخيار على 96 في المائة من الماء، وهو مصدر موثوق به، مما يجعله إضافة مرطبة إلى علاجات البشرة التي تصنعينها بنفسك بالإضافة إلى كونه آمناً بشكل عام للبشرة الحساسة بسبب افتقاره إلى المكونات القاسية التي قد تسبب تهيجاً.

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طرق استخدام الخيار بوصفات طبيعية

استخدام الخيار بوصفات طبيعية

1 -علاج تبريد العين للمساعدة في تخفيف انتفاخ العين

إن العيون المنتفخة مشكلة نختبرها جميعاً من وقت لآخر. لحسن الحظ، يمكن أن يساعد الخيار المبرد في إزالة انتفاخ منطقة العين بالإضافة إلى توفير بعض الراحة من التحسس العام.

لا يمكن لعصير أو قطع الخيار أن يقلل التورم في منطقة العين فحسب، بل يمكنه أيضاً تهدئة الجلد التالف ويجعل عينيك بمظهر منتعش. ويرجع ذلك إلى محتوى الخيار من فيتامين سي وحمض الفوليك.

لا تنسي استخدام كريم العين بعد ذلك! لا يمتلك الخيار القدرة على ترطيب منطقة العين بناءً على محتوى الماء وحده. للحفاظ على الترطيب، يجب متابعة علاج الخيار للعين باستخدام كريم للعين من اختيارك.

2- الخيار لتهدئة الجلد المحروق أو التالف

في بعض الأحيان، حتى مع استعمال أفضل كريمات الواقية من الشمس، قد نتعرض لحروق الشمس. يمكن أن يساعد تونر الخيار المصنوع منزلياً في علاج الجلد التالف، مما يوفر تأثيراً مبرداً.

3 -اصنعي تونر التبريد الخاص بك

اغسلي وقشري وقطّعي الخيار وأضفيه إلى مقلاة مع كمية كافية من الماء لتغطية قطع الخيار.

سخنيها على نار خفيفة لمدة 5-7 دقائق تقريباً قبل نقل المكونات إلى الخلاط وخلطها حتى تصبح ناعمة.

بعدها اسكبي الخليط من خلال منخل شبكي ناعم أو اعصريه بقطعة قماش قطنية لإزالة أي قطع غير مخلوطة.

انقلي السائل المتبقي إلى زجاجة رذاذ أو أي حاوية معقمة أخرى. لا تترددي في إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد لمزيد من الترطيب.

ملاحظة: لا تحتفظي بالخليط لمدة تزيد عن 3 إلى 4 أيام.

4 -قناع الخيار للبشرة المتحسّسة والمعرضة لحب الشباب

يعتبر الخيار أيضاً مفيداً للغاية لمن يعانين من تهيج البشرة وحب الشباب. أضيفي المكونات المهدئة لماء الخيار مثل الطين لإنشاء قناع يحمي من تهيج الجلد وتورمه.

بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب، يمكن أن يساعد عصير الخيار في تخفيف الزيوت الأساسية القوية مثل زيت شجرة الشاي. بهذه الطريقة يمكنك محاربة حب الشباب من دون أن تجف بشرتك. يمكن أيضاً فرك الخيار مباشرة على الجلد، أو فوق بقع حب الشباب.

5 -اغسلي وجهك بماء الخيار

لغسيل الوجه بشكل بسيط، امزجي ماء الخيار مع المكونات المفيدة مثل الصبار أو الشاي الأخضر.

يمكنك أيضاً رش وجهك بماء الخيار لتشعري بالانتعاش والاستيقاظ في أي وقت من اليوم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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