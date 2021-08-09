أفضل عطور الشاي من أرقى الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:35 مساءً - يعشق الملايين حول العالم طعم ورائحة الشاي بأنواعه المختلفة، وهو ما جعل صُناع العطور من مختلف الماركات العالمية يقدمون عطوراً مميزة وذات روائح جذابة ومنعشة بمكونات الشاي الأخضر أو الأحمر، والتي يتم مزجها مع الحمضيات أو الورود أو كليهما معاً، للحصول على مزيج مميز يُنتج عطراً ذا جاذبية خاصة تخطف الأنظار.

وفي السطور التالية، تقدم لك "الخليج 365.نت" أفضل عطور الشاي من مختلف الماركات العالمية، لتختاري من بينها عطركِ المُفضل، ليمنحكِ إطلالة جذابة ومميزة في صيف 2021:



عطر Elizabeth Arden

عطر عطر Elizabeth Arden

وهو عطر جذاب يحتوي على مزيج من الحمضيات والشاي الأخضر، يمنحكِ إطلالة حيوية جذابة في صيف 2021

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عطر Annick Goutal

عطر Annick Goutal



وهو عطر مميز يتكون من مزيج من الشاي الأخضر والمسك الأبيض مغطى بمكونات عليا من اليوسفي، مما يمنحكِ رائحة منعشة وجذابة.

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عطر L'Occitane Thé Vert & Bigarade Eau de Toilette

عطر L'Occitane Thé Vert & Bigarade Eau de Toilette



لا يمكن إنكار أن الشاي الأخضر والنوتات الحمضية تتماشى بشكل جيد مع بعضها البعض في هذا العطر المميز، وهو ما يجعل استنشاقه يمنحكِ شعوراً بالحيوية والانطلاق في أجواء الصيف الحارة.



عطر Bvlgari Eau Parfumée Au Thé Rouge من بولغري Bvlgari

عطر Bvlgari Eau Parfumée Au Thé Rouge من بولغري



وهو عطر غني بمستخلصات الشاي الأحمر، مع مكونات من الفلفل الوردي والبرغموت.

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عطر Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra

عطر Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra



وهو عطر منعش وفريد ​​من نوعه يمزج بين الشاي والأزهار والحمضيات لتهدئة العقل، ويمنحكِ إطلالة ناعمة وراقية.



عطر Eau De Fleur de Thé من Kenzo

عطر Eau De Fleur de Thé من Kenzo



وهو عطر مميز يتكون من زهر الشاي برائحة الشاي الأخضر مع رائحة المسك، مما يمنحكِ رائحة منعشة وقوية تتمتع بجاذبية خاصة.

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