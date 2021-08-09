ابنة ماجدة الصباحي عن دلال عبد العزيز: «أمي مشيت ووراها كل الحلوين زي السبحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال الحزن يسيطر على الجميع سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، على فراق الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أول أمس، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ونعت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، والفنان الراحل إيهاب نافع، الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال مشاركة صورة تجمع بينهما، معلقة: «الله يرحمك ويصبر أيمي ودنيا، أه والله أمي مشيت ووراها كل الحلوين زي السبحة ورا بعض، قلبي موجوع عليها أوي أوي».

انهيار دلال عبد العزيز في جنازة ماجدة الصباحي

كانت انهارت الفنانة دلال عبد العزيز، قد دخلت في نوبة بكاء مستمرة أثناء حضورها صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، بمسجد مصطفى محمود، التي رحلت عن عالمنا، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وفاة دلال عبد العزيز

يشار إلى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كان قد أعلن أول أمس، نبأ وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قال: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده، وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وشارك رامي رضوان، فيديو يودع همن خلال الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «وفي حد يفارق ويسيبنا.. إنما بيعيش جوا قلوبنا.. وتغيب الشمس.. إنما اسمه عمره ما بيغيب».

إيمي سمير غانم تنعي والدتها

نعت الفنانة إيمي سمير غانم، والدتها على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة جمعت والديها الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان سمير غانم، كتبت عليها: «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».