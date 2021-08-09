حكاية بلوجر تتعرض للتنمر بسبب عينها.. «راحت بسبب الزعل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت السوشيال ميديا مجالًا ووسيلة للتنمر على الآخرين، البعض يستخدمها في إيذاء مشاعر غيرهم دون الالتفات إلى أثر هذه الكلمات على نفسياتهم، وكم الضرر والواقع عليهم بعد التهكم عليهم سواء على شكلهم أو طريقة تعاملهم أو التدخل في مجرى شؤون حياتهم، وهو ما وقعت به البلوجر الشهيرة «رانيا علي»، التي تعرضت لحادث فقدت على إثره عينها في طفولتها نتيجة إصابتها بجلطة من الحزن.

أصبحت «رانيا» مادة خصبة للتنمر لملايين من الرواد والمتابعين، التي تحدثت عنه خلال منشور دونته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «علشان الناس إللي مش فاهمة أي حاجة وبتيجي تكتب كومنت وخلاص وتقول بتعملي كدا استعطاف وشهرة وكلام مقرف زيهم أول حاجة أنا ظاهرة على السوشيال ميديا مش علشان أكون بلوجر، مش علشان أكون مشهورة، مش علشان الكلام الفاضي، ده أنا موجودة على السوشيال ميديا علشان أوصل رسالة واحدة بس للناس إللي فاقدين حاجة ومش قادرين يتعايشو معاها».

وتابعت البلوجر الشهيرة: «طالعة للناس اللي بتخاف من كلام الناس المقرف من نظراتهم علشان أوصلهم إننا حلوين من غير أي حاجة نقدر نعيش ونحلم ونحقق ونتجوز ونخلف وكل حاجة دا اختبار من عند ربنا ولازم نحمده عليه صدقوني كلامكوا دا ممكن يموت ناس فعلا».

«ما احنا عرفنا انك متنيلة شايلة عينك»، كان ذلك من أبرز التعليقات التي تتلقاها البلوجر الشهيرة رانيا علي، والتي ردت عليها قائلةً: «حبيبتي انتي مبتصرفيش عليا ولا بتأكليني ولا بتشربيني وأنا واحدة شايلة عنيها أظهرلك بلازقة، أو من غير لازقة، بعين صناعية فعلشان دا فعلا شكلي إللي عايشه بيه مش هروح أجبلك شكل بنت خالتي أنزلهولك».

وجهت البلوجر رانيا علي، رسالة للمتنمرين، قالت خلالها: «اتعالجوا بقي واعرفوا في ناس مستحملة كمية الوجع الي فيها بسبب دعوة حلوة أو كلمة حلوة وبعدين لو حد مضايق يعملي بلوك، في ناس غيرك بتشوفني مصدر قوة وإلهام ليه وبتستفاد انتي بقي مش بتستفادي اعملي بلوك، وانا مش فاهمة بصراحة الناس تتعاطف معايا ليه انا الحمد لله باكل وبشرب وبشوف وبمشي وبتنفس مش محتاجة تعاطف بجد انتو ناس مريضة».

واختتمت منشورها: «معلومة أخيرة للناس الجديدة العين الصناعية دي مينفعش اطلع بيها بره لأنها بتقع من عينيا ومينفعش أي نور يشوفها علشان بتنزف دم، فهمتوا».

كواليس فقد رانيا لعينها

وكان البلوجر الشهيرة، روت في حديث سابق لـ«الوطن»، كواليس فقدان عينها اليسرى، إذ قالت:«عملت 12 عملية، نور عينيا راح ومكنتش بشوف بيها خالص جتلي جلطة نتيجة الزعل، واحدة صاحبتي زعلتني وجت على أضعف حاجة فيا وهي عينيا».