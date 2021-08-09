طريقة عمل طاجن البامية باللحمة وطشة الثوم.. حضريها بوصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل طاجن بامية باللحمة وطشة الثوم، يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، من خلال برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل طاجن بامية باللحمة وطشة الثوم

بامية

لحمة قطع

عصير طماطم

بصل

ثوم

كزبرة جافة ناعمة

سمنة

بهارات

ملح وفلفل

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة وطشة الثوم

يشوح الثوم والبصل في السمنة مع البهارات والملح والفلفل والكزبرة

ثم تضاف اللحمة وتشوح جيدا

ويضاف الصلصة وعصير الطماطم والبامية وتشوح حتى التسبيك

ثم توضع في طاجن ويضف لها قليل من الماء

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

على طريقة غادة لتلي.. حضري طاجن بامية باللحمة وطشة الثوم

مقادير طاجن البامية باللحمة وطشة الثوم

كيلو بامية

نصف كيلو لحم كباب حلة مسلوق

مرقة سلق اللحم

1 ونصف ملعقة كبيرة سمنة

2 فص ثوم

بصلة

2 ملعقة كبيرة صلصة

2 كوب عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

فلفل حار

التقلية

3 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

نصف ملعقة كبيرة سمنة

طريقة طاجن البامية باللحمة وطشة الثوم

توضع السمنة على النار مع البصل المفروم والثوم المفروم

تضاف الكزبرة الجافة والفلفل الحار، ثم تضاف البامية لتحمر قليلا

تضاف الصلصة وعصير الطماطم وملح وفلفل وبهارات واللحم المسلوق

توضع في طاجن مع اضافة مرقة وتدخل فرن ساخن، ثم يقدم الطاجن وعليه التقلية

طريقة عمل التقلية

توضع سمنة مع ثوم مفروم ويقلب على النار حتى يحمر، ثم تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة

طاجن البامية باللحمة من وصفة الشيف أميرة شنب

مقادير طاجن بامية باللحمة

لحمة كباب حلة مكعبات

بامية بيوريه

طماطم جهينه

فلفل أخضر رومى مفروم

فلفل حار أخضر مفروم

بصل مفروم

ثوم مفروم

عصير ليمون

سكر

زيت

زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

تشوح اللحمة فى خليط الزيت والزبدة على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود

يضاف الفلفل الحار ويقلب الخليط

يضاف عصير الليمون إلى البامية

يضاف خليط البامية إلى خليط البصل على النار

يضاف بيوريه الطماطم إلى خليط البامية على النار

يضاف السكر ويقلب الخليط

يضاف الفلفل الرومى والثوم المفروم وعصير ليمون و1/2 كوب ماء

يوضع الخليط فى الطاجن

يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج

طاجن البامية من وصفة الشيف سالي فؤاد

مقادير طاجن البامية بالفلفل والكزبرة

نصف كيلو بامية

فلفل حار حلقات

بصل

2 ملعقة كبيرة زيت

2 كوب فلفل ألوان مكعبات

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 فصوص ثوم شرائح

3 كوب عصير طماطم

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كزبرة ناشفة

مرقة حسب الاحتياج

ملعقة توابل مشكلة

نصف كوب كزبرة خضرا مفرومة

ملح

فلفل أسود

طريقة طاجن البامية بالفلفل والكزبرة

شوحي البصل في الزيت، ثم ضيفي الفلفل الألوان وقلبيهم جيدا

ضيفي الثوم حتى تظهر رائحته، ثم ضيفي عصير الطماطم وقلبيهم جيدا

ضيفي الكزبرة الناشفة والبهارات وملح وفلفل والبامية واتركيها على النار حتى تمام الغليان

ضعي كل المكونات في طاجن الفرن وادخليها الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج

قدميها ساخنة وزينيها بالكزبرة الخضراء