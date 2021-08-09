7 أيام بـ3 ألف جنيها.. كيف تقضي أسبوعا في العين السخنة بأقل الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يفضل الكثير منا الذهاب إلى العين السخنة للاستجمام والاستمتاع بمياهها الصافية وجوها المنعش، ومناظرها الخلابة.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 كيف تقضي أسبوعا في العين السخنة بأقل الأسعار، حسب موقع booking .

منتجع لاسيرينا بيتش

يوفر فندق La Sirena Hotel مكانا فاخرا للإقامة يحيط بحدائق ذات مناظر طبيعية ومسبح كبير في الهواء الطلق وتراس مشمس، وهو يقع على طول ساحل خليج السويس، ويتميز بمطعمه الخاص ومركز غوص خاص به أيضاً .

تحتوي الغرف العصرية ذات الألوان الزاهية على حمام خاص، وميني بار وجهاز تليفزيون مع قنوات فضائية، كما تتميز بعض الغرف بمنطقة جلوس خاصة بها، تشمل أريكة ومطبخا ذا تصميم مفتوح.

يقدم المقهى الخاص بفندق La Sirena الطعام والمشروبات مع إطلالة على مناظر للبحر الأحمر، ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع ببوفيه إفطار يومي.

هناك مكتب استقبال مفتوح على مدار 24 ساعة، بينما يمكنكم الحصول على المشورة من مكتب الجولات السياحية حول أنشطة الرياضات المائية والرحلات، كما يتوفر أيضاً مركز طبي وملعب للأطفال في فندق La Sirena.

تقع العين السخنة على بعد 45 كم شمالاً، ويبعد مطار القاهرة الدولي مسافة 189 كم عن فندق La Sirena Hotel.

تكلفة اليوم 528 جنيها ما يعني أن الأسبوع سيكلفك 3696 جنيها.

بيت عطلات El Manal 1 Private Apartment

يعتبر El Manal 1 Private Apartment بيت عطلات يقع في العين السخنة في منطقة محافظة السويس ويضم شرفة وتلفزيون مع قنوات فضائية.

ويشتمل المطبخ على فرن وميكروويف وثلاجة.

تكلفة الإقامة في اليوم 870 جنيها أي في الأسبوع 6090 جنيها.

الشقق Special Chalets in Porto South Beach families

يقع Special Chalets in Porto South Beach families في العين السخنة، ويقع مكان الإقامة على بعد 43 كم من رأس سدر.

تكلفة الإقامة في اليوم 440 جنيها أي في الأسبوع 3080 جنيها.

شقة فندقية ستوديو فندقي للعائلات بورتو ساوث بيتش porto south

تقع "شقق فندقية بورتو ساوث بيتش" في العين السخنة وهي مكان إقامة يوفر مطعماً ومسبحاً خارجياً وحديقة ومنطقة شاطئية خاصة وتراساً وإطلالات على المسبح.

تحتوي الوحدات المكيّفة على مطبخ صغير مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام وميكروويف وغلاية وثلاجة، كما تتميز كل وحدة بشرفة مع إطلالات على البحر، تضم هذه الشقق الفندقية ملعباً للأطفال.

يُمكن للضيوف في "شقق فندقية بورتو ساوث بيتش" الاستمتاع بلعب البلياردو في الموقع أو ركوب الدراجات في المناطق المجاورة لمكان الإقامة، يقع مكان الإقامة على بعد 30 كم من رأس سدر.

تكلفة الإقامة في اليوم 940 جنيها أي في الأسبوع 6580 جنيها.

شقة فندقية Caribbean-Porto Sokhna

يقع Caribbean-Porto Sokhna في العين السخنة في منطقة محافظة السويس، ويوفر أماكن إقامة مع مواقف مجانية للسيارات.

يحتوي مكان الإقامة على تكييف ومطبخ صغير مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص مع بيديه. كما يتوفر ميكروويف وثلاجة وموقد مسطح بالإضافة إلى غلاية،

تقع رأس سدر على بعد 28 كم من الشقق الفندقية بالخدمة الذاتية، في حين تقع Az Za‘farānah على بعد 40 كم من مكان الإقامة،

تكلفة الإقامة في اليوم 967 جنيها أي في الأسبوع 6769 جنيها.