الصغار كبروا.. أحدث ظهور لأبناء تامر حسني: بيلعبوا على الرملة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورها برفقة أطفالها الثلاثة، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي.

وحرصت «بسمة» على إخفاء ملامح أطفالها الثلاثة «تاليا وأمايا وآدم»، إذ لم يظهر أيًا منهما بوجهه، واكتفت بنشر الصور وهم يلعبون على الشاطئ ووسط البحر، وعلقت على الصور: «أنت اللي تكتب قصتك الخاصة».

وتفاعل المتابعون في التعليقات مع الصور، التي نشرتها بسمة بوسيل، إذ كتبوا: «ربنا يحفظكم من كل شر»، «أمال فين تمورة»، «كان ناقصكم تامر»، «الله يحفظكم يا رب»، «يا رب تشوفيهم أحلى الناس».

لقاء بسمة بوسيل بعد أزمتها مع تامر حسني

في وقت سابق كانت توجد أزمة بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وصلت إلى الاقتراب من الانفصال، لكنهما تصالحا وأعلنا ذلك عبر «إنستجرام».

وعاتب الفنان تامر حسني، زوجته بسمة بوسيل، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، معلنة نبأ انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق، وعقب مصالحتهما جاء أول ظهور لهما، حين نشرت «بسمة» صورة أثناء تواجدها في حفل زوجها، حيث حرصت على التواجد في الصفوف الأولى في الحفل، وتفاعلت معه بالتصفيق والتمايل.

ظهرت بسمة بوسيل، في لقاء إعلامي، كشفت خلالها عن علاقتها بزوجها الفنان تامر حسني، خاصة بعد أزمتهما الأخيرة، وذكرت أنها لم تعد تغير على زوجها، كما في السابق، خاصة في بداية زواجهما: «أكيد كان في غيرة بالذات في الأول كان كتير.. بس خلاص مش هقعد عمري كله أغير وأتخانق على نفس الموضوع».