رغم عقد قرانه يوم جنازة دلال عبد العزيز.. صورة تنقذ علي ربيع من هجوم متوقع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، بعثت حالة من الحزن بين جمهورها وأصدقائها بالوسط الفني، خاصة أنها صاحبة سيرة طيبة وربطتها علاقات مودة وود بزملائها الذين بدا عليهم التأثر الشديد على رحيلها، ورغم عدم حضور الفنان علي ربيع الجنازة، بسبب انشغاله بعقد قرانه، الذي تزامن مع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، إلا أنه التزم بحالة الحداد.

واحتفل علي ربيع، أمس، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، المناسبة التي تزامنت مع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، ورغم ذلك إلا أن الفنان الشاب، التزم بمراعاة حالة الحداد على رحيل الفنانة القديرة، إذ إنه لم ينشر حتى الآن، أي صور من عقد قرانه عبر حساباته على «السوشيال ميديا»، كما أنه لم يعلن عن الحدث.

وعبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حرص الفنان علي ربيع، على نعي دلال عبد العزيز، ونشر صورة لها معلقًا عليها: «ربنا يرحمها ويصبر أهلها»، وعقب عقد قرانه، نشر عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، صورة الفنانة الراحلة، ليتفادى بذلك أي انتقادات ربما كان قد يتعرض لها.

وتعتبر هذه الزيجة الثانية للفنان علي ربيع، بعدما انفصل عن ندى محمود، زوجته الأولى وأم طفلته الوحيدة «مليكة»، بعد نشوب خلافات زوجية كبيرة بينهما، انتهت باتخاذ قرار الطلاق.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا، بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، إذ أصابها بتليف الرئة، وتوفيت بعد قرابة 3 أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفى متأثرًا بالفيروس اللعين ذاته.

وأعلن الخبر الحزين زوجي ابنتيها الإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد، عبر حساباتهما على «السوشيال ميديا»، وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة بالأمس، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل، وتم دفن جثمان الراحلة بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة بمدينة نصر.