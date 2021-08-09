الامارات | السيسي: كنت بلعب كاراتيه وهي رياضتي المفضلة !

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: كنت بلعب كاراتيه وهي رياضتي المفضلة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كان يمارس رياضة "الكاراتيه" منذ عام 1970، مشيرا إلى أن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له، بحسب صحيفة بوابة الأهرام المصرية.

ووجه السيسي التحية للاعبة فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه، التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج.

وأشار إلى أنه وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلا في البلاد، موجها الشكر لفريال ولأسرتها.

وأعرب عن شكره لأبطال مصر في الأولمبياد، مؤكدا أنهم أدخلوا السعادة والفرحة على الشعب المصري.

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