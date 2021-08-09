الامارات | «فولكس فاجن» تمنع عمالها من أكل اللحوم وتدفعهم للأكل من بائع متجول

شكرا لقرائتكم خبر عن «فولكس فاجن» تمنع عمالها من أكل اللحوم وتدفعهم للأكل من بائع متجول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقانق الكاري طبق شهير وقت الغداء في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك مقصف الموظفين في أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، «فولكس فاجن».

لكن هذا الطبق الشهير، والمكون من نقانق لحم الخنزير الطويلة والسميكة التي يتم تقطيعها إلى شرائح والمغطاة بصلصة كاتشب حار وبمسحوق الكاري، ستختفي قريبا من قائمة مقصف مقر الشركة في مدينة فولفسبورج بشمال ألمانيا، حيث تتحرك شركة صناعة السيارات نحو نظام غذائي لموظفيها خال بصورة أكبر من اللحوم، بحسب مذكرة داخلية للشركة.

وعندما يعود الموظفون من عطلتهم الصيفية السنوية في الأسابيع المقبلة، سيجدون أن جميع الوصفات التي يقدمها مطبخ الشركة خالية من اللحوم. ومع ذلك سيستمر تقديم الأسماك من وقت لآخر. وجاء في المذكرة أن العديد من الموظفين أرادوا بدائل نباتية وخُضرية، وأن تناول كميات أقل من اللحوم أسبوعيا يساعد البيئة أيضا. وقال متحدث باسم اتحاد الفنادق والمطاعم الألماني «ديهوجا»: «لقد انتهت أخيرا الأوقات التي عومل فيها المطبخ النباتي مثل طبخ حماتك».

وقد تم بالفعل تقديم قائمة خالية من اللحوم بنجاح في مكاتب فولكس فاجن بمدينة هانوفر القريبة من فولفسبورج.

لكن ليس على آكلي اللحوم في فولكس فاجن الشعور باليأس، فنقانق الكاري ستظل متاحة من بائع متجول على ناصية الشارع الكائن فيه مقر الشركة، كما هو الحال في كل مكان تقريبا في ألمانيا.

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