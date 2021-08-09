علامات في البطيخ تشير إلى خطورة شديدة على صحتك.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر البطيخ من أشهر وأغنى الفواكه الصيفية، ولكن أدى الإفراط في استخدام الأسمدة لدى زراعته إلى تشكيله خطرا على الصحة العامة.

ويحذر الأطباء من أن الأسمدة التي تستخدم عند زراعة البطيخ قد تتحول لمواد سامة تسمى النترات تضر بالصحة، وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وذلك حسب مقال نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الأطباء أن النترات هي مواد كيماوية ضارة، تُعطل وظيفة نقل الدم في الجهاز الهضمي، مما يسبب انخفاضا في مستوى الهيموجلوبين، وبالتالي نقص الأكسجين الذي تتلقاه جميع أعضاء وأنسجة الجسم.

وذكر الأطباء أنه يجب ألا تزيد نسبة النترات في البطيخ عن 60 ميكروغراما لكل كيلو بطيخ، كما أوضحوا بعض العلامات التي تدل على زيادة نسبة الأسمدة والمواد الكيميائية في البطيخ وهي: خطوط صفراء في اللب، مناطق الأختام البيضاء التي تشبه الصوف القطني، لون اللب أحمر مشرق للغاية، قشر السطح الخارجي لامع جدا.

وأكدت دراسات أمريكية، أن الثقوب الكبيرة داخل البطيخ هي علامة على فرط استخدام الأسمدة، ودليل على وجود نسبة عالية من المواد الكيماوية، ما قد يسبب نمو الاورام الخبيثة في الجسم، إضافةً الى الغثيان والإسهال وإعاقة الهضم.

وبالرغم من ذلك، فإن فوائد الكثيرة البطيخ تجعله ملك فواكه فصل الصيف بلا منازع، ونذكر من هذه الفوائد:

1- يقوي المناعة لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية وفيتامين .C

2- يحارب الإمساك لغناه بالألياف والمياه.

3- يعتبر مصدرا لحمض الفوليك الهام جدا للحامل وخاصة في الشهور الأولى من الحمل.

4- يلعب دورا كبيرا في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والشرايين، وعلاج أمراض الكلى والتهاباتها.

5- يحمي البشرة من أشعة الشمس والعوامل الخارجية، يزيد من نضارة البشرة ويخفف من علامات التقدم بالسن، كما يساعد على التئام الجروح ومعالجة الحروق وتسريع شفائها.

6- يعمل على تجديد الطاقة واستعادة النشاط.

7- يساعد على مكافحة السرطان والوقاية منه.