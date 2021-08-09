9 أطعمة شعبية تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.. منها الكرنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما تصاب بنزلة برد ويضعف جهاز المناعة لديك، فمن المحتمل أن تتناول كوبًا من عصير البرتقال، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، وهو أحد أبرز الفيتامينات التي تحتاجها في نظامك الغذائي.

لكن هناك بعض الأطعمة الشائعة الأخرى التي قد تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعا "eatthis" و" health".

- الكرنب

يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، لذا يفضل تناوله للحفاظ على صحة الجسم.

- الفراولة

تحتوي الفراولة أيضا على فيتامين سي أكثر من البرتقال، بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة القوية الأخرى، التي تساعد على منع تطور الأمراض المزمنة.

- البروكلي

نبات صليبي آخر غني بفيتامين سي يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، وتشير الدراسات إلى أن تناوله بانتظام، يمكن أن يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- السبانخ

استهلاك طبق واحدًا السبانخ يمكن أن يوفر لك بالفعل ضعف كمية فيتامين سي التي تحتاجها يوميا.

- الفلفل الأحمر

يوفر نصف كوب من الفلفل الحار المفروم أو المقطّع 107.8 ملجرام من فيتامين سي، كما وجد باحثون من جامعة بوفالو أن الكابسيسين، وهو المركب الموجود به، قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

- بابايا

تظهر الأبحاث أنه يحتوي على 88.3 مجم من فيتامين سي، كما يمكن أن يساهم في تنظيف الجيوب الأنفية، وتفتيح لون البشرة، فضلا عن تقوية العظام.

- القرنبيط

سواء كنت تتناوله مقليا أو مسلوقا، فإن تناول قطعة صغيرة من القرنبيط يمنحك جرعة 127.7 مجم من فيتامين سي، بالإضافة إلى 5 جرامات من الألياف و5 جرامات من البروتين.

- الكانتلوب

بالإضافة إلى 78.9 مجم من فيتامين سي، يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير الطعام، ويعمل أيضًا كمضاد طبيعي للالتهابات، يمكن أن يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين الشاق.

- المانجو

توفر 122.3 مجم من فيتامين سي، كما أنها أيضًا مصدر كبير لفيتامين أ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في تقوية جهاز المناعة، ويحافظ أيضًا على صحة عينيك.