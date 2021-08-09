فوائد الحبة السوداء للشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:34 مساءً - إذا كنت تبحثين عن علاجات طبيعية لتساقط الشعر، اليوم سنطلعك على أهمية وفوائد الحبة السوداء في تخفيف هذه المشكلة فتابعي التفاصيل:

يُنتَج من بذور حبة البركة، وهي شجيرة مزهرة تنمو في أوروبا الشرقية وغرب آسيا، زيت الحبة السوداء له تاريخ طويل كتوابل ومكون رئيسي في عدة أنواع من الطب الشعبي التقليدي.

فيما يلي سنشرح لك ما هو زيت الحبة السوداء وكيف يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر.

ما هو زيت الحبة السوداء؟

الحبة السوداء

زيت الحبة السوداء هو زيت يتم إنتاجه من بذور حبة البركة. مثل العديد من الزيوت النباتية الأخرى، يتم الترويج لزيت الحبة السوداء كعلاج طبيعي لتخفيف تساقط الشعر. إنه متوفر كزيت معبأ وفي شكل كبسولات كمكمل غذائي شائع ويمكنك اعتماده من خلال وصفات طبيعية.

يُعرف أيضاً باسم الكمون الأسود أو حبة البركة، يُعتقد أن زيت الحبة السوداء يعيد نمو الشعر بشكل طبيعي في المناطق الرقيقة بفضل تركيزه العالي من الثيموكينون، وهو مضاد قوي للهستامين. نعم، غالباً ما توصف مضادات الهيستامين لمرضى الثعلبة للمساعدة في إعادة نمو الشعر . إنه في الواقع زيت أساسي. هذا يعني أنه ليس سميكاً مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

يجب تخفيف زيت الحبة السوداء النقي وغير المكرر في زيت ناقل آخر (مثل جوز الهند أو الزيتون)، لأنه قوي جداً بمفرده. وعند تخفيفه، يمكن استخدامه مباشرة على فروة الرأس لتقليل الالتهاب وتحفيز نمو الشعر وتقليل التقشر والحساسية. ومع ذلك، حتى لو لم يكن لديك أي مشاكل في فروة الرأس، فإن ذلك يساعد على جعل الشعر صحياً وناعماً ورطباً ولامعاً مع الاستخدام المتكرر.

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وصفات طبيعية للشعر الخفيف

وصفات طبيعية للشعر الخفيف

هذه الوصفات يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل:

وصفة للشعر الخفيف

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

امزجي أجزاء متساوية من زيت الحبة السوداء وزيت جوز الهند في وعاء (يمكنك إضافة زيت الزيتون إذا كنت ترغبين في ذلك). قبل الاستحمام، افردي الزيت على فروة رأسك بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق التي تعاني من تساقط الشعر. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

وصفة تكثيف الشعر

المكونات:

2 حفنة من بذور الحبة السوداء

5 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

طريقة التحضير:

املئي وعاء بخمسة أكواب من الماء وأضيفي حفنتين من بذور الحبة السوداء. اتركي المزيج يغلي لمدة عشر دقائق، ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد لمدة خمس دقائق. صفي البذور من الخليط وصبي كوباً واحداً من الماء المنقوع في برطمان (يمكن تخزين الباقي في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين). أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر واخلطيهم. ثم اسكبيه على فروة رأسك، وقومي بتدليكه لتحفيز تدفق الدم. اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسل شعرك. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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