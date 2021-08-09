كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:34 مساءً - تتميز النجمة اللبنانية نوال الزغبي بأناقتها وحرصها دائماً على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة، في مختلف المناسبات والأوقات.

ورغم أن فصل الصيف يحتاج في أغلب الأحيان إلى تنسيق إطلالات عملية وبسيطة، إلا أن نوال الزغبي تتقن دائماً اختيار إطلالات صيفية عملية تتمتع بالأناقة والرقيّ.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" إطلالات صيفية عملية من وحي نوال الزغبي، لإطلالة أنيقة وراقية في فصل الصيف.

إطلالة صيفية عملية بالجينز من وحي نوال الزغبي

إطلالة صيفية عملية بالجينز من وحي نوال الزغبي- الصورة من صفحتها الرسمية على إنستغرام



اختارت نوال الزغبي في هذه الإطلالة قطع ملابس عملية ومريحة، تناسب أجواء الصيف الحارة، حيث نسقت بنطلون جينز ضيق باللون الأزرق الفاتح، مع توب أبيض بدون أكمام، ذي جيب على الصدر، مع قلادة باللون الفضي، وساعة أنيقة من المعدن الفضي صُممت بمينا سوداء دائرية.

واختارت نوال الزغبي مع هذه الإطلالة تسريحة شعر بسيطة، حيث اعتمدت تسريحة الكعكة المرفوعة مع مكياج ترابي.

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إطلالة صيفية عملية بالبلوزة الواسعة من وحي نوال الزغبي

إطلالة صيفية عملية بالبلوزة الواسعة من وحي نوال الزغبي- الصورة من صفحتها الرسمية على إنستغرام



في إطلالة صيفية عملية أنيقة تناسب أوقات المساء، اعتمدت نوال الزغبي بلوزة واسعة باللون الأزرق الداكن، صُممت بأكمام واسعة وأساور مطبعة بالدوائر، ونسقتها مع بنطلون أوف وايت ضيق.

واعتمدت نزال الزغبي مع هذه الإطلالة، سوار من الذهب الوردي مُرصع باللؤلؤ الأبيض، مع تسريحة شعر ويفي مع غرة منقسمة، وميكاج سموكي خفيف بالألوان الترابية.

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إطلالة صيفية عملية بالفستان الطويل من وحي نوال الزغبي

إطلالة صيفية عملية بالفستان الطويل من وحي نوال الزغبي- الصورة من صفحتها الرسمية على إنستغرام



لاقت موضة الفساتين رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة بين الكثير من الفتيات، خاصة في فصل الصيف، نظراً لأناقتها وسهولة الحركة بها، مما يجعلها من قطع الأزياء الصيفية العملية التي تناسب مختلف أوقات اليوم.

وفي إطلالة صيفية عملية لنوال الزغبي، اختارت فستاناً بدرجات اللون الفوشيا والوردي والأبيض، صُمم بتوب ذي أكتاف عريضة وبدون أكمام، مع تنورة ماكسي طويلة ذات فتحة جانبية.

ونسقت نزال الزغبي مع هذا الفستان قبعة من القش باللون البيج، مُزينة بخيوط باللون الوردي والفضي والأخضر، فيما اعتمدت تسريحة شعر ويفي مع مكياج سموكي ثقيل بالألوان الترابية.

إطلالة صيفية عملية بالبنطلون الكلاسيكي المطبع بالورود من وحي نوال الزغبي

إطلالة صيفية عملية بالبنطلون الكلاسيكي المطبع بالورود من وحي نوال الزغبي- الصورة من صفحتها الرسمية على إنستغرام



في إطلالة صيفية تجمع بين العملية والرقيّ، اختارت نوال الزغبي تنسيق بلوزة بيضاء بدون أكمام ذات فتحة صدر على شكل حرف V، مع بنطلون كلاسيكي باللون الأزرق الباستيل، مُطبعاً بورود وفروع أشجار باللون الذهبي بشكل جذاب وأنيق.

ونسقت نوال الزغبي مع هذه الإطلالة الراقية، صندل ذي كعبٍ عالٍ باللون الذهبي اللامع، مع نظارة ذات عدسات دائرية كبيرة، وتسريحة شعر ويفي ذي غرة منقسمة.

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