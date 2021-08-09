من داخل «مطبخك».. عالجي الهالات السوداء بمواد طبيعية ورخيصة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يعتبر ظهور الهالات السوداء تحت العينين أمر مزعج، خاصة للفتيات، ورغم أنها ليست ذو تأثير خطير على الصحة، لكن مظهرها يكون في شكل غير لائق، وإذ كنتِ من الفتيات اللائي أنفقن الكثير من الأموال على الكريمات الطبية دون جدوى، يمكنك اتباع العلاجات المنزلية البسيطة.

ويعد قلة النوم من أسباب ظهور الهالات السوداء، إذ يجعل البشرة أكثر شحوبًا، ويؤدي إلى ظهور الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية، وأيضًا النظر إلى الشاشة لوقت طويل يؤدي إلى إجهاد العين وظهور الهالات السوداء.

وعرضت «سبوتينك» عددا من العلاجات المنزلية للهالات السوداء، التي يمكنك اتباعها والانتظام بها لمعالجة الأمر المزعج والتخلص من ظهور الهالات السوداء.

مكعبات الثلج

يمكنك وضع بعض مكعبات الثلج ولفها بقطعة من القماش، ومن ثم وضعها على الجلد تحت العينين لمدة دقائق، إذ يقلل وضع مكعبات الثلج من الانتفاخ تحت العينين، ويساعد على التخلص من الهالات السوداء.

أكياس الشاي

يمكنك نقع كيسين من الشاي سواء الأسود أو الأخضر في الماء الساخن، ومن ثم وضعهم في الثلاجة لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك ضعيهم تحت عينيك من 10 - 15 دقيقة، ثم شطف العينين بالماء البارد، ويساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تنشيط الدورة الدموية، وتقليل احتباس السوائل تحت العينين.

الخيار

يمكنك وضع شرائح الخيار فوق العينين، مع وضع قناع على الوجه، تعمل على تقليل الهالات السوداء، ويمكنك تقطيع الخيار إلى شرائح وضعيه في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة، ووضع شريحتين على عينيك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفي عينيك بالماء.

البطاطس

البطاطس من المواد الغذائية التي يمكنها معالجة الهالات السوداء، يمكنك بشر بطاطس واستخراج عصيرها ووضعها في وعاء، ثم انقعي قطعة قماش أو قطن داخلها وضعيها تحت عينيك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي بالماء الدافئ.