غيرة وحكمة وسيطرة.. خطة دلال عبد العزيز في مواجهة «شقاوة» سمير غانم مع المعجبات: قفشته 6 مرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والألم، تسيطر على الوسط الفني بأكمله، بدأت منذ أسابيع قليلة، برحيل نجم الكوميديا سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع من دخوله المستشفى، وازدادت قسوتها برحيل رفيقة دربه الفنانة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بالمرض ذاته.

قصة حُب الثنائي دلال عبد العزيز وسمير غانم، كانت ولا تزال محط أنظار الجميع داخل الوسط الفني وخارجه، إذ اعتادا الثنائي رواية كواليسها وأسرارها، بكل حب وشغف، أثناء استضافتهما في البرامج التليفزيونية، مستعرضين لحظات بدايتها ومراحل تطورها وكواليس من حياتهم الأسرية.

وكان سمير غانم، ينتهز الفرصة للتعبير عن حبه للراحلة دلال عبد العزيز، أمام عدسات الكاميرات، إذ قال أثناء حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني: «طلقونا أنا ودلال مليون مرة، وكلها إشاعات لا حصلت ولا عمرها هتحصل، طالما اتجوزت وخلفت خلاص، وعيالي أغلى حاجة في الدنيا».

وعن كواليس تعامل دلال عبد العزيز مع علاقاته العاطفية، قال سمير غانم: «دلال قفشتني كتيير أكتر من 5 أو 6 مرات، كانت بتقعد تحت البيت بعربيتها، بعد الجواز في تفاهم بينا كبير أوي».

وتغزل سمورة في زوجته ورفيقة دربه، قائلَا: «دلال دي أسطورة لوحدها، مخ وست بتعرف تخطط، ست صعب الاستغناء عنها، وده اللي منجح علاقتنا، اكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني، لأني اتجوزت دلال، هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية، لدرجة بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها».

رامي رضوان ينعي دلال عبد العزيز

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن دنيانا أمس، تاركة ورائها إرثا كبيرا من المحبة، ونعاها الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».