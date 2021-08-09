بصورة من كتب كتابها.. هنا الزاهد تطالب الجمهور بقراءة الفاتحة لـ طلعت زكريا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعتها بزوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا، استرجعت من خلالها ذكرياتها معه أثناء كتب كتابها على الفنان أحمد فهمي منذ عامين.

هنا الزاهد تطلب الدعاء لطلعت زكريا

ظهرت هنا الزاهد، خلال الصورة التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، جالسة بجوار طلعت زكريا وتحتضنه، وطالبت جمهورها الدعاء له، مدونة: «الفاتحة على روح أطيب واحد في الدنيا، ربنا يرحمه ويغفر له».

هنا الزاهد تنعي دلال عبد العزيز

حرصت الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، على حضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، أمس، وانهمرت بالدموع أثناء توديعها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في مدينة نصر، وسط حالة من الحزن والبكاء، سيطرت على جميع الحاضرين، من فنانين وشخصيات عامة وأهل الفنانة الراحلة ومحبيها.

ونشرت هنا، خلال الساعات الماضية، بعد المشاركة في الجنازة، صورة كاريكاتورية تجمع دلال عبد العزيز، بزوجها نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، إذ طلبت من متابعيها الدعاء لهما: «أرجو قراءة الفاتحة على روحهما، وعلى أي حد من أحبائنا اللي سابونا ومشيوا، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة».

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد نعت دلال عبد العزيز، فور إعلان وفاتها في المستشفى التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ أكثر من 100 يوم، إذ نشرت صورة بالأبيض والأسود للفنانة الراحلة، معلقة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويصبر دنيا وإيمي، وكل حبايبها يا رب.. في الجنة إن شاء الله».