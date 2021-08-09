دراسة تكشف عن التنبؤ بمدى تأثر جسم المريض بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال علماء من جامعة كارولينا الجنوبية الطبية إنه يمكن بواسطة التعرف على مستوى الكحول الأميني للسفينغوزين في جسم المريض بكورونا التنبؤ بمدى تأثره بالفيروس.

وأظهرت دراسة قام بها الأطباء ونشرتها مجلة "Scientific Reports"، وتم اختبار ما يقرب من 400 عينة مصل دم من أشخاص أصحاء ومرضى بدرجات متفاوتة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، أظهرت أن زيادة السفينغوزين، وكذلك البروتين الذي يمثل أحد مكوناته، وحمض سيراميداز، ترتبط بالعدوى بدون أعراض، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى العكس من ذلك، كان انخفاض مستوى السفينغوزين شرطا أساسيا خطيرا لمختلف مظاهر المرض.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن أولئك الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" مع أعراض لديهم مستويات سفينغوزين تصل إلى 15 مرة أقل من تلك الموجودة لدى الأشخاص الأصحاء.

ووفقا للعلماء، فإن هذه المكونات تسمح بتحديد شدة المرض بدقة 99%، ويعتبر هذا البحث مكلف ويستحيل إجراؤه في كل مكان بسبب المعدات المعقدة.