لهذا السبب تجنبي وضع الكحل على خط ماء العين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شاركت أخصائية البصريات الأمريكية الدكتورة بريتاني كارفر سكيمبر مقطع فيديو قامت فيه بفتح انسداد القنوات الدمعية لمريضة.

وقالت الخبيرة من ولاية كارولينا الشمالية في مقطع على تيك توك "هذه المريضة تضع كحل العيون على خط الماء منذ أن كانت مراهقة"، وفقا لموفع 24 الاماراتي.

وأوضحت بريتاني أن أطباء العيون لا ينصحون بوضع الكحل ومحدد العيون على خط ماء العين، والسبب هو أن هناك غددًا متخصصة تنتج وتفرز الزيوت، وهي غدد الميبوميان المسؤولة عن إنتاج الزيت الذي يغطي سطح العين.

وعندما تكون العين بصحة جيدة، يكون الإفراز له قوام "زيت الزيتون"، لكن في حالة هذه المريضة، كان يشبه "معجون الأسنان" بسبب استخدامها المفرط لكحل العيون، وهذا يعني أن هذه الغدد مسدودة ولا تنتج دموعًا صحية.

وبدون زيت عالي الجودة ودموع صحية، سنصاب بمرض جفاف العين الذي قد يؤثر على رؤيتنا ويسبب إزعاجًا لأعيننا، لذلك يجب تجنب وضع كحل سائل على منطقة خط الماء للحفاظ على صحة العينين، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.