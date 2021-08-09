لمتعافي فيروس كورونا.. علاجات بسيطة لمنع تساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساقط الشعر من الأمور التي تزعج الكثير من الفتيات، ورغم أن أسبابه تعود لعوامل كثيرة منها النظام الغذائي، إلا أن بعض الخبراء رأوا أن تساقط الشعر يأتي أيضًا في فترة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويظل مصاحبا لمتعافي الفيروس اللعين.

وعرضت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تتبعها الفتيات في محاولات لمنع تساقط الشعر:

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر منها البوتاسيوم والحديد، الذي يساعد على نمو الشعر الجديد ويمنع من تساقط الشعر، ويمكنك تسخين القليل من زيت جوز الهند ودلك شعرك به مرتين في الأسبوع.

عصير البصل

أما عصير البصل فهو يحتوي على كمية من الكبريت الذي يعمل على نمو الشعر الجديد، ويمكنك وضع عصير البصل واتركه لمدة ساعة واغسله. يمكنك أيضًا مزج العسل معه.

البيض

البيض من الأطعمة الغية بعناصر اليود والكبريت والفوسفور والبروتين، لذلك اجعلي البيض ضمن النظام الغذائي اليومي لمنع تساقط الشعر. يمكنك أيضًا وضع البيض على فروة رأسك.

الأملا

الأملا غنية بفيتامين C، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في الحد من تساقط الشعر، ويمكنك خلط بعض الأملا مع عصير الليمون وضعيه على فروة رأسك. يمكنك أيضاً تناوله مع بعض الملح والعسل.

زيت السمك

يمكن تناول مكملات أوميجا 3 بالإضافة إلى مضادات الأكسدة للمساعدة في تحسين كثافة الشعر وتقليل تساقطه، ويساعد زيت السمك في تقوية المناعة ويعزز الصحة العامة.