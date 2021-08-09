أهلاوية وبتحب الملوخية.. اللاعبة فريال أشرف تكشف تفاصيل عن حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن المباراة الأخيرة في منافسات الأولمبياد، قائلة: «الماتش الأخير كان صعب، لأن طعم الذهب غير الفضة، وبحب جملة إن أنهي بطولتي بمكسب حاجة حلوة جدا، سواء كان ذهب أو فضة أو برونز المهم تنهيه بمكسب، ودي في حد ذاتها حاجة جميلة».

وأضافت «أشرف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم، «كنت دايما بتفرج على صورة الميدالية الذهبية في الموبايل قبل ما أروح طوكيو، وبقول أنا عاوزها، قولت أنا عملت كل حاجة عشان توصلني ليها، وكنت بقول لنفسي قادرة تعملي دة، خاصة أن الكاراتية المصري مميز جدا عالميا ودة أثبتناه في كل بطولات العالم الفترة الماضية، والكاراتية مظلوم أنه مش في الأولمبياد دائما».

وتابعت: «قبل ما أوصل اليابان كنت حاسة هاخد الدهبية وكنت سامعة في ودني النشيد الوطني وببص على العلم، وكان جوايا ثقة في الله من داخلي بأن ربنا هيكرمني، وكان معايا في الشنطة علم مصر».

وكشفت عن شعورها أثناء الفوز بالميدلية الذهبية، مؤكدة أنها شعرت بمشاعر فرحة غير عادية أثناء التتويج بالبطولة، «مصدقتش أني كسبت الذهب إلا لما سمعت موسيقى تحية العلم المصري في التتويج والعلم المصري يرفع عاليا».

وأوضحت اللاعبة فريال أشرف أنها تشجع النادي الأهلي ولكنها تحترم نادي الزمالك، مؤكدة أنها ترفض التعصب بكل أشكاله وأنواعه، كما أن أكلتها المفضلة هي الملوخية إضافة إلى الباذنجان وفلفل الألوان، وورق العنب.