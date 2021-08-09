تسببت في وفاة دلال عبدالعزيز.. 5 تحذيرات من «متلازمة ما بعد كورونا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل وفاتها شغلت الحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، اهتماما واسعا من جمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورغم تعافيها من الفيروس، إلا أن تطورات وضعها الصحي وتأثر رئتيها زاد من الوضع سوءا وهو ما يعرف بـ متلازمة ما بعد كورونا.

متلازمة ما بعد كورونا

وخلال الساعات الماضية كشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت متأثرة بـ متلازمة ما بعد كورونا، مؤكدًا أن هذه الأعراض التي تصيب الرئتين بشكل كبير لا يكون جميع المصابين عرضة لها.

ظلت الفنانة دلال عبدالعزيز على فراش المرض تعاني من تبعات فيروس كورونا وكانت أسرتها تطلب الدعاء لها بعد فترة قصيرة من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، بينما دون رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم على إنستجرام:« اللهم اكتب لها شفاءً عاجلاً لا يُغادر سقمًا يا رب، اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها».

وخلال تلك الفترة كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» أن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت تعاني من تبعات فيروس كورونا و تحتاج إلى أكسجين وذلك بعد أيام من تأكيدات أسرتها، حيث قالت دنيا سمير غانم، على إنستجرام: «لسه في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابي، حالتها ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده».

ما هي متلازمة ما بعد كورونا؟

وبحسب دراسة نشرها موقع «مايو كلينك» يمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا لعدة أشهر لذا يستطيع الفيروس أن يتلف الرئتين بشكل كامل كما يؤثر على القلب والدماغ مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية طويلة الأمد.

وأضافت الدراسة أن معظم المصابين بمرض فيروس كورونا يتعافون تمامًا في غضون أسابيع قليلة لكن بعض الناس يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.

ورجحت الدراسة أن يعاني كبار السن والأشخاص المصابين بالعديد من الأمراض حتى لو كانوا في عمر يمكن أن يشعروا بالتوعك أسابيع إلى شهور بعد الإصابة تشمل العلامات والأعراض الشائعة التي تستمر مع مرور الوقت.

وحذرت الدراسة من التغاضي عن ظهور هذه الأعراض بعد التعافي من فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة اللجوء للطبيب المعالج مرة أخرى بعد التعافي وهذه الأعراض تتمثل في:

1ـ الدخول في حالة إعياء

2ـ ظهور ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

3ـ عودة السعال

4ـ الشعور بآلام المفاصل

5ـ ألم شديد بالصدر