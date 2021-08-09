للرجال.. إليك 6 أشياء تحتاج إلى فحصها دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من الطبيعي أن يلجأ العديد من الرجال إلى إجراء فحوصات للاطمئنان على صحتهم بين كل فترة وأخرى.

وفي إطار ذلك، يستعرض "الخليج 365"، 6 أشياء تحتاج إلى فحصها دائما، وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

- فحص سكر الدم

تعد الفحوصات السنوية لمستويات الجلوكوز أمرًا ضروريًا للرجال لتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري، وهو مرض مزمن يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، وغيرها من المضاعفات مثل تلف الكلى وضعف الانتصاب بسبب تلف الأعصاب.

لذا يعد اختبار الجلوكوز السنوي أفضل طريقة لتشخيص مرض السكري قبل أن يتطور كثيرًا. 5

- فحص الجلد

الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد، أو الذين أصيبوا بحروق شمس كبيرة عندما كانوا أصغر سنًا، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، فضلا عن إن سرطان الجلد يمكن أن يصيب الرجال في أي عمر.

لذلك، من المهم جدًا إجراء فحوصات سنوية للجلد من قبل طبيب أمراض جلدية.

- فحص ضغط الدم والكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم هو السبب الأول للسكتة الدماغية عند الرجال، وهو خطير للغاية إذا ترك دون علاج، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول أيضًا إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

لذا يجب فحص الكوليسترول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر كل 3-5 سنوات، ثم سنويًا بعد سن الخمسين.

- اختبار إنزيم الكبد

يعد اختبار إنزيمات الكبد جزءًا من عمل الدم القياسي ويبحث عن أي ضرر يلحق بالكبد يمكن أن يأتي من مصادر مختلفة، بما في ذلك الكحول.

من المهم أن يتم فحص هذه الإنزيمات للرجال، حيث يمكن أن ترتفع نسبة ارتفاعها بسبب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، واستهلاك الكحول، والاضطرابات الالتهابية، واضطرابات الغدة الدرقية، والسمنة.

- اختبار TSH

تساعد الغدة الدرقية كل خلية في جسمك عن طريق إفراز الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، أي تغيرات في الهرمونات التي ينتجها يمكن أن تؤثر على حياة الرجل، وتسبب زيادة الوزن، والخمول، والإرهاق، أو التعب، لذا يمكن لطبيبك إجراء اختبار دم يسمى اختبار هرمون الغدة الدرقية (TSH) لفحص وظيفة الغدة الدرقية.

- تنظير القولون

تنظير القولون للرجال (والنساء) فوق سن الخمسين، حيث يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون، وتشمل عوامل الخطر الأخرى، بالإضافة إلى عمر الشخص، التاريخ الطبي لمرض التهاب الأمعاء أو اتباع نظام غذائي ترتفع فيه الدهون الحيوانية.

لذا من الضروري إذا لم يكن لدى الرجل تاريخ عائلي لسرطان القولون، فيجب إجراء فحص للقولون في سن الخمسين، ويتم إجراء فحص القولون المستقبلي كل 3 - 10 سنوات.