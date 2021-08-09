الامارات | دراسة: سلوك الزرافات أكثر تعقيداً بكثير ممّا نعرفه

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سلوك الزرافات أكثر تعقيداً بكثير ممّا نعرفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت باحثون بريطانيون أن الزرافات مساوية في الواقع للفيلة في عاداتها المعقدة.

وأظهرت دراسة نشرتها جامعة بريستول، أخيراً، أن الهيكل الاجتماعي لهذه الحيوانات العملاقة الآكلة للعشب هو في الواقع أكثر تعقيداً بكثير مما كان يعتقد سابقاً.

وذكرت الدراسة أن الشبكة الاجتماعية للزرافات تتسم بوجود روابط قوية بين الإناث وذريتهن، حتى بعد مرحلة الإنجاب، حيث تساعد «جدّة الزرافات» في رعاية الزرافات الأصغر بجيلين.

وتقول زو ميلر المشاركة في الدراسة: «إنه لمن المدهش أن مثل هذه الأنواع الإفريقية الشهيرة والعملاقة والجذابة، كان هناك سوء فهم لها لفترة طويلة».

وأعربت ميلر عن أملها في أن يساعد عملها في إعادة تشكيل صورة للزرافة بصفتها مخلوقاً ذكياً واجتماعياً، وبذلك تسهم في بقائها على المدى الطويل.

ووفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فقد انخفض عدد الزرافات بنسبة تصل إلى 40% خلال الـ30 عاماً الماضية. وفي المجموع، هناك أقل من 70 ألف زرافة من جميع أنواعها موجودة في البرية، كما أن أعدادها آخذة في الانخفاض.

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