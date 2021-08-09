الامارات | وفاة الموسيقار دي تي «هانئاً خلال نومه»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقار دي تي «هانئاً خلال نومه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي دينيس «دي تي» توماس، أحد مؤسسي فرقة الفانك والديسكو الشهيرة «كول آند ذي غانغ»، أمس، عن 70 عاماً.

وكتبت الفرقة، التي فقدت العام الماضي أحد موسيقييها رونالد بيل، على صفحتها في «فيس بوك»: «إنه في السابع من أغسطس توفي دينيس توماس (المعروف باسم دي تي)، الزوج والأب العزيز وأحد مؤسسي (كول آند ذي غانغ) هانئاً خلال نومه عن 70 عاماً في نيو جيرسي». وقد عُرف دينيس، الذي كان عضواً أصيلاً في الفرقة بلطفه وملابسه وقبّعاته اللافتة وسلوكه البسيط، على حدّ قول زملائه.

وتعود الإطلالة الأخيرة للعازف في الرابع من يوليو على مسرح «هوليوود بول». وقد أسست فرقة «كول آند ذي غانغ» سنة 1964 في نيو جيرسي على أيدي الشقيقين روبرت ورونالد بيل، فضلاً عن دينيس توماس خصوصاً.

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