الامارات | إنقاذ رجلين من فم تمساح في منطقة أسترالية نائية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ رجلين من فم تمساح في منطقة أسترالية نائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع رجلان للعلاج في المستشفى، بعد تعرضهما لهجوم من تمساح أثناء السباحة في منطقة نائية شمال شرق أستراليا.

وقال دينيس أوسوليفان من خدمة الإسعاف إن أحد الرجلين أصيب أثناء محاولته إنقاذ صديقه من تمساح المياه المالحة، وهو حيوان يصل طوله إلى 2.5 متر.

وتعرض الرجل الذي علق في فكي التمساح، لإصابات في الرأس والصدر والذراعين، بينما أصيب الآخر الذي حاول إنقاذه بجروح في ذراعيه.

وقد وضع مسعف عسكري، أتى من الجوار على متن قارب، عصابة لوقف النزف قبل نقلهما بسرعة إلى المستشفى، وهي مهمة شاقة، إذ تمتد الرحلة على ما يقرب من 800 كيلومتر جنوباً نحو كيرنز، وتشمل الاستعانة بزورق وطوافة وطائرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news