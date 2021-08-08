صورة سوداء ومقولة عن غدر الصحاب.. هل توقعت «نجلاء» ضحية كفر الدوار مقتلها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زال واقع جريمة مقتل «نجلاء نعمة الله» التي عرفت بـ«فتاة المول»، أو «فتاة كفر الدوار» مصحوبًا بالذهول والصدمة، بعدما توصلت الأجهزة الأمنية إلى العقل المدبر للواقعة كان أقرب الأصدقاء للضحية العشرينية.

«حرام عليكي، حوشي عني» كلمات الاستغاثة الأخيرة التي نطقت بها «نجلاء» طالبة يد العون من صديقتها التي غدرت بها، ربما كانت انعكاسًا لكلمات كانت دونتها الراحلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حين ذكرت في قولها: «علاقات سطحية بمحبة، أفضل من علاقات عميقة بضرر وأذى وغياب للمحبة».

وهو أيضًا ما عكس شعور «نجلاء» التي اختارت وضع صورة سوداء على «البروفايل» الشخصي، على حسابها على «فيس بوك»، وربما كانت تشعر بما يقع معها من غدر على يد صديقتها التي كانت بمثابة شقيقتها.

تفاصيل مقتل نجلاء

كانت الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المجني عليها «نجلاء» تم قتلها داخل عيادة طبيب عيون في مول تجاري بكفر الدوار، إذ دخلت صديقة الفتاة العيادة لمغافلتها حتى يتمكن صديقاها من سرقة إيراد العيادة وهاتفها لكنها اكتشفت الجريمة فحاولت الصراخ.

قتلها المتهمون طعنا بسكين، وتبين من التحريات أن صديقة المجني عليها هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها، التي أحضرت لها كوبا من العصير، وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية فتوجها إليها وقامت صديقة المجني عليها بمغافلتها بحجة أنها ستتحدث معها في موضوع خاص، بينما حاول المتهمان اللذين ادعيا أنهما مريضان سرقة الإيراد، فاكتشفت المجني عليها ذلك وحاولت الصراخ.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بتكميم فمها، بينما كانت المتهمة تستغيث بصديقتها، «حرام عليكي.. حوشي عني» لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغ مالي.