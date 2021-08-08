خطوبة تنتهي بحريق في الدقي.. العروسة بقت وحدها وأصحاب العريس السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عربات المطافىء تحيط المكان، أصوات الإنذار تنطلق من كل الاتجاهات «الحقونا حريق» استغاثات ساكني أحد الشوارع الجانبية المتفرع من شارع التحرير بالدقي، عقب اندلاع حريق بالمكان، عربة الشرطة تتحرك بالمكان، حتى الوصول للمسؤول الأول عن الحادث، وأسبابه.

خطوبة انتهت بحريق.. أصحاب العريس السبب

من داخل مكان الحدث، أكد الجيران أن الحريق سببه حفل خطوبة أحد الشباب، تحولت لحظات احتفاله إلى كارثة، لتنقلب أصوات العزف والغناء، لأجراس عربات الشرطة والمطافىء.

وأكد أحد أصحاب محلات «بيع الكبدة الجاهزة» بجانب مكان الواقعة، أن سبب اندلاع الحريق هو «زفة خطوبة» أحد الشباب، الذي حاول أصدقاءه مجاملته بـ «الشماريخ والصواريخ» ليتحول الأمر إلى حريق: «الشماريخ مسكت في الحاجة اللي في البيوت والشارع، وولعت الدنيا، فجأة المطافىء جت والشرطة والدنيا اتقلبت».

وتابع أحد الجيران لـ«هن»: «مسمعناش عن إصابات، لكن سمعت أنهم خدوا العريس لأنه السبب في اللي حصل».

الشمروخ وقع على سطح.. خدت بناتي وجريت

وعلى الجانب الآخر، أوضحت إحدى ربات المنازل، بشارع الحريق، أنها أصيبت بالرعب فور سماع الصراخ وصوت الصواريخ ومشاهدة الحريق: «الشمروخ وقع على سطح كان مليان كراكيب خشب وقماش فولع الدنيا، أول ما شفت الحريق خدت بناتي وجريت من الخوف».

ولا يزال رجال المطافىء والشرطة بمكان الحادث لانقاذ الأمر.