هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحوم الأرانب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسماء مرسي

الأرانب من الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وإنقاص الوزن، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العظام، وغيرها من الفوائد الأخرى، التي توضحه لكم الدكتورة شيماء فكري، مختصة التغذية العلاجية، عضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365":

- مصدر جيد للبروتينات، ومنخفضة السعرات الحرارية، ومفيدة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.

- تحتوي أيضا على المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل: فيتامين ب 12 , b3, b6 ,b1

- تساعد على تسهيل عملية الهضم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

- بفضل احتوائها على كمية وفيرة من الكالسيوم، تسهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

- يلعب البوتاسيوم الموجود بها دورا مهما في تعزيز صحة الجهاز العصبي.

- كونها غنية بالحديد، لذا استهلاكها يساعد على الوقاية من فقر الدم.

- أما الفوسفور، فيساعد على بناء عضلات الجسم والأنسجة.

- كما يسهم عنصر الزنك في تنظيم نسبة السكر في الدم، فضلا عن رفع معدل التمثيل الغذائي.

- احتواؤها على نسبة من الماغنسيوم يقوي الجهاز المناعي.

- تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، وبالتالي فهي مفيدة لمرضى الضغط، فلا ترفع ضغط الدم.

- ضرورية للنساء الحوامل والمرضعات، نظرا لأنها غنية بالألياف والبروتينات.

- كما أنها خالية من الكوليسترول، وبالتالي هي مفيدة لمرضى القلب.