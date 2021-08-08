تبدأ من 2000 جنيه.. أسعار التكييفات من الأرخص للأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ المواطنون لشراء المكيفات الهوائية لتلطيف الجو والحد من الرطوبة العالية.

ويستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار المكيفات في مصر لعام 2021.

ماركة يونيون إير:

-تكييف 3.35 حصان، بارد وساخن، بسعر 8.665 جنيها.

-تكييف 3 حصان، بارد وساخن، بسعر 10.545 جنيها.

-تكييف 3.35 حصان، بارد فقط، بسعر 8.100 جنيها.

-تكييف 3 حصان، بارد فقط، بسعر 9.675 جنيها.

-تكييف 3.35 حصان، بارد وساخن، بسعر 8.665 جنيها.

ماركة فريش:

-تكييف 1.5 حصان بارد وساخن، بسعر 7.559 جنيها.

-تكييف 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 7.020 جنيها.

-تكييف 120 سم، لونه أبيض، بسعر 2.538 جنيها.

-تكييف 90 سم، لونه أبيض، بسعر 2.178 جنيها.

ماركة تورنيدو:

-تكييف 2.25 حصان، بارد وساخن، بسعر 9.215 جنيها.

-تكييف 2.25 حصان، بارد، بسعر 8.615 جنيها.

-تكييف 1.5 حصان، بارد، تبريد سريع، أبيض، بسعر 6.285 جنيها.