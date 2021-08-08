فيلم قصير يجسد مقتل نجلاء على يد صديقتها نورهان «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وثقت مجموعة من الشاب تفاصيل مقتل الشابة نجلاء نعمة الله فتاة كفر الدوار على يد صديقتها، القضية التي عرفت إعلاميًا بـ «غدر الصداقة» وشهدتها مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وذلك من خلال فيلم قصير يحاكي تفاصيل الواقعة بالاعتماد على المعلومات المتاحة.

يبدأ مقطع الفيديو بمحاكاة لعلاقة صداقة قائمة وحوار قصير بينهما يبدأ بتهنئة الضحية بيوم ميلاده ثم يخبره بتفاصيل يومه وهو الذهاب إلى العمل في إحدى العيادات ليدبر له مكيدة رفقة اثنين آخرين من أصدقائه بالتواصل معهما عبر محادثة إلكترونية ويتتبعونه ثم يسقطوه قتيلًا في العيادة وهي تفاصيل مشابهة لواقعة فتاة كفر الدوار التي تصدرت اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع مؤكدين أنه يحاكي تفاصيل واقعة مقتل نجلاء نعمة الله على يد صديقتها نورهان بينما شارك هيثم عبد العزيز محامي الضحية مقطع الفيديو ودون عليه:«مجموعة من الشباب يحاولون تمثيل وقائع أحداث جريمة قتل الشهيدة نجلاء من المعلومات المتوفرة لديه، هذا التمثيل قد يتشابه مع وقائع وأحداث ما جرى قصه حقيقيه من وحي الواقع حبينا نوصل الموضع بشكل تاني تاني، ادعوا لنجلاء بالرحمة.

كما تداول رواد السوشيال ميديا عبارات الصداقة ومشاركات الفرح والحزن بين الصديقتين، التي لم تكن صادقة من ناحية نورهان، قاتلة صديقتها «نجلاء» بدم بارد بمكان عملها بعيادة طبيب العيون بمول شهير في كفر الدوار ليكون المكان شاهدًا على غدر الصداقة.

وبحسب «خ.ف»، صديقة نجلاء أكدت خلال حديثها لـ«هن»، أن الضحية كانت تعامل الجانية معاملة حسنة حتى أنه في آخر لقاء بينهما قبل حدوث الجريمة، حرصت نجلاء على الوقوف بجانب صديقتها أيام خطوبتها التي شهدتها الأيام الماضية وألبستها الحذاء يوم خطوبتها، وكانت تشاركها لحظات الفرحة في آخر لقاء لهما وفي النهاية كان جزاؤها الخيانة والغدر والتدبير لقتلها.