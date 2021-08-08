من هي لمياء معطوب التي منحت فريال أشرف «الهدية الثمينة» في الأولمبياد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدية ثمينة أعطتها اللاعبة الجزائرية لمياء معطوب، لمنافستها المصرية فريال أشرف، أول لاعبة كاراتيه مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأوليميبة، ففي دور المجموعات، حين تأكدت الجزائرية من عدم تأهلها لنصف النهائي إذ أنها تلقت 3 خسائر متتالية وفقدت حظها في التأهل الرسمي، اكتفت باللعب السلبي أمام منافستها فريال أشرف، لتضمن لها التأهل لنصف النهائي، ومن ثم النهائي والفوز بالميدالية الذهبية.

وعلى مدار 3 دقائق متكاملة في بداية المباراة اكتفت الجزائرية لمياء معطوب، باللعب السلبي، دون السعي للهجوم، لأن فريال كانت تحتاج للتعادل من أجل التأهل، وعقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، احتضنت منافستها المصرية فريال أشرف، التي ضمنت بذلك التأهل رسميًا لنصف النهائي في أولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة اللاعبة الصربية وفازت عليها، ثم تأهلت إلى المباراة النهائية، وفازت بها وتوجت بالميدالية الذهبية.

موقف اللاعبة الجزائرية رغم هزيمتها إلا أنه أكسبها محبة كبيرة في قلوب المصريين، وتعاطفا شعبيا كبير، فهي اللاعبة التي ساعدت منافستها للفوز بالميدالية الذهبية وإدخال الفرحة في قلوب أسرتها وشعبها، وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن اللاعبة الجزائرية لمياء معطوب.

من هي لمياء معطوب؟

- من مواليد الجزائر وتبلغ من العمر 29 عامًا.

- مثلت موطنها الجزائر في المحافل الدولية في لعبة الكاراتيه وحازت على العديد من الميداليات والجوائز.

- لعبت في مسابقات محلية في فرنسا ومثلت نادي سارسيل وحولت تركيزها لتمثيل الجزائر في المسابقات الدولية.

- تلقت الخسارة في 3 مبارات متتالية في أولمبياد طوكيو 2020، لذلك فقدت الأمل في الصعود للنهائي، فاكتفت باللعب السلبي أمام منافستها المصرية فريال أشرف.

والدة فريال أشرف: فريال كان نفسها ترفع علم مصر

وتحدثت عزة السيد، والدة اللاعبة المصرية فريال أشرف، في مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC»، أنها تبارك لمصر بأجمعها لفوز ابنتها بالميدالية الذهبية «كانت كل أما تشوفني تقول لي ادعيلي يا أمي، كان بيدعيلها خصوصًا في آخر 4 ثوان في المباراة بتاعتها، عشان الموازين كانت هتغيير، وفريال كان نفسها ترفع علم مصر والحمد لله إنها قدرت تعمل كده».

وأضافت «السيد» أنها شاهدت المبارة مع الأسرة، وكانت على أعصابها، وكذلك والدها، الذي كان متوترًا للغاية لرغبته في فوز ابنته بالميدالية من أجل مصر، مشيرة إلى أنهم كانوا يتابعونها في البطولات المحلية دائما، ويحضرون معها دائما، وهذا جعلهم على دراية كاملة بقواعد لعبة الكارايته، لذلك كانوا ينادون أثناء المباراة بضرورة احتساب نقاط لها وسط حماس زائد.