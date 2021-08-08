عبير صبري متأثرة بمراسم دفن دلال عبد العزيز: كله يشوف حاله مع الله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سردت الفنانة عبير صبري، العديد من التفاصيل المؤلمة، تأثرت بها، في مراسم دفن الفنانة دلال عبد العزيز، التي غادرت عالمنا، صباح أمس، بعد صراع مع المرض، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم الذي توفي مؤخرًا.

ودونت «صبري» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لو تشوفوا فتحة القبر وشيله البني آدم في القماش الأبيض ونزول السلالم لتحت لوحده وأقرب الناس عاجزين أنهم يرجعوه تاني معاهم البيت وصوت الحجر والاسمنت وهو بيتردم فوقه، محدش يزعل على حاجة ولا من حاجة، ويشوف حاله بس مع الله».

وتابعت: «ربنا يرحم أستاذة دلال عبد العزيز ويصبر بناتها ويرحم امواتنا ويرزقنا حسن الخاتمة».

وسرعان ما تفاعل معها الرواد، داعيين للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وفاة دلال عبد العزيز

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، صباح أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، وصلت إلى حدوث تليف كلي في الرئة، وذلك عقب وفاة زوجها سمير غانم منذ أشهر.

صلاة جنازة دلال عبد العزيز

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة، عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، كما أُقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وحضر الجنازة العديد من المشاهير ونجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مواساة ابنتي الفنانة الراحلة، دنيا وإيمي سمير غانم.