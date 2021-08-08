المخاطر قد تصل للموت.. إليك أضرار كثرة التبول في حمامات السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم أن حمامات السباحة مكان رائع للاستمتاع بالمياه، لكن البعض يستخدمها بشكل خاطئ عن طريق التبول بها.

إليك أضرار كثرة التبول في حمامات السباحة، وفقا لما ذكره موقع sciencenews.

هناك دراسة جديدة كشفت أن التبول في حمام السباحة ينتج مادة كيميائية سامة تسمى كلوريد السيانوجين.

يتكون كلوريد السيانوجين عندما يتفاعل الكلور مع النيتروجين في البول، إنه يعمل مثل الغاز المسيل للدموع، ويخشن العينين والأنف والرئتين، ويصنف كعامل حرب كيميائية.

كما هو متوقع، أسفرت الدراسة بسرعة عن عناوين رئيسية مثل "لماذا التبول في حمام السباحة هو حرب كيميائية"، لكن في المخطط الكبير للأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث لك في حمام السباحة، ما مدى سوء هذا؟.. هل أنت حقًا بحاجة للقلق بشأن المواد الكيميائية الخطيرة التي يسببها البول؟.

في الدراسة الجديدة ، مزج الباحثون حمض البوليك (الموجود في البول) بالكلور في المختبر، في أسوأ سيناريو من مزيج المواد التي تحاكي كل من البول والعرق الممزوج بمستويات عالية من الكلور، وجد الباحثون حوالي 30 ميكروجرامًا لكل لتر (أو أجزاء في المليار) من كلوريد السيانوجين، هذا لا يزال أقل بكثير من المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية التي تبلغ 70 جزءًا في المليار كحد أقصى لتركيز السيانوجين في مياه الشرب.

مرة أخرى، كان هذا الحد الأقصى في المختبر، وليس في مياه حمامات السباحة الحقيقية، في تجربة فكرية مثيرة للاهتمام، قام كاساي جونستون بحساب مقدار التبول الذي قد يتطلبه حوض سباحة بحجم أولمبي لإنتاج كلوريد السيانوجين بمستوى قد يتسبب بسرعة في "غيبوبة وتشنجات وموت": 2500 جزء في المليار. جوابها: "في النهاية، نحتاج إلى بركة مكونة من جزئين من الماء إلى جزء واحد من الكلور ومن المحتمل أن تحرق مقل العيون من تجاويفك وتجعل بشرتك تتقشر بعيدًا عن عظامك، إذا تمكنت أنت وثلاثة ملايين شخص آخر من الوصول إلى هذا تجمع وتفريغ بولك فيه قبل أن تذوب أجسادك، قبل أن يسحقك التجمع حتى الموت، وقبل أن تغرق من موجة المد الهائلة من البول، نعم، من الممكن أن تموت من التسمم بكلوريد السيانوجين. "

وفقا للخبراء، فإن الأمر سيستغرق الكثير من البول ليصبح حمام السباحة شديد السمية بحيث يقتلك تمامًا، ولكن هل يمكن أن تسبب الكميات الأصغر بكثير المتولدة في تجمع فعلي أي ضرر؟.. أشار الباحثون في ورقتهم البحثية إلى أن المزيج العام من المنتجات الثانوية الناتجة عن استخدام الكلور في حمامات السباحة "ارتبط بالآثار الصحية الضارة الحادة والمزمنة بين السباحين"، وسيكون من السهل التخلص بشكل أساسي من كلوريد السيانوجين: فقط لا تتبول في المسبح.

أجرى الباحثون حسابات لحوض سباحة سكني صغير يستخدمه 20 شخصًا، مع تبول كل سباح بمعدل 50 مليلترًا، أو ما يكفي لملء كأس زجاجي، فإن حمام السباحة سيحتوي فقط على حوالي 12 ميكروجرامًا لكل لتر من كلوريد السيانوجين، هذا 12 جزءًا في المليار؛ ليس كثيرًا، ولكن عامل حرب كيميائية أكثر مما قد يحبه المرء بشكل مثالي في حمام السباحة.

كما أن مزيج البول والكلور يجعل الترايكلورامين (NCl3) ، وهو مادة مهيجة أخرى للرئة، مجرد لمسة من الكلوروفورم، في السنوات الأخيرة، تساءل العلماء عما إذا كان التعرض للتريكلورامين مرتبطًا بارتفاع معدلات الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة (حتى الآن ، تشير تقارير مراجعة عام 2010 إلى أن الرابط "محتمل ولكنه ليس قاطعًا").

إذا كنت تعاني من الربو أو تسبح بشكل متكرر، فقد تسبب المواد الكيميائية المسببة لحمام السباحة مشاكل في الجهاز التنفسي، حتى بدون تأثير البول، ولكن بالنسبة لشخص يسبح بشكل غير منتظم ولا يعاني من مشاكل صحية أخرى، فربما لا يؤثر عليه الأمر.

عند الموازنة بين مخاطر التعرض لكميات صغيرة من المواد الكيميائية، ضع في اعتبارك احتمال وجود أشياء أخرى يمكن أن تقتلك بالفعل، أو على الأقل تجعلك مريضًا، في حمام السباحة:

الغرق

هذا هو الخطر الأكبر بالنسبة لك، خاصة إذا كنت ذكرا.

يقتلك زملاؤك في المسبح بسبب التبول في المسبح، قد يحدث.

البكتيريا القولونية البرازية، أطفال يرتدون حفاضات.

لا تشرب الماء في حمام السباحة. إنه مليء بالكلور والبول.