موديلات تنانير بفتحة جانبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 07:48 مساءً - هذا الصيف ظهرت موديلات التنانير بفتحة جانبية مبهجة للغاية، بألوان فاتحة ومنقوشة وموديلات تليق مع حرارة الصيف، تختلف موديلات التنانير من موسم إلى آخر، من الطويلة إلى الميدي فالقصيرة، وتتنوّع قصّاتها، تعتبر التنورة الطويلة من الموديلات التي لا تبطل موضتها، فهي تتماشى مع كل الإطلالات النهارية والمسائية، سواء كان لوك كاجوال أو رسمياً، ومن السهل جداً تنسيقها مع الإكسسوارات، وكالعادة على كل سيدة أن تنتبه كيف تختار موديل التنورة بحسب شكل جسمها.

ليولسد كارتومانزيا Leolsd Cartomanzia



موديلات وتصاميم



برزت عدة موديلات وتصاميم من التنانير بفتحة جانبية، فظهرت تنورة باللون الأبيض منقوشة بنقوش باللون الوردي الفاتح، والأزرق الفاتح والبنفسجي، في أشكال هندسية وزهور وتصاميم متداخلة، وقصّة التنورة بفتحة جانبية كبيرة، وحزام يجمع الخصر ويربط من الأمام.

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اكني Acne





هذه التنورة يمكن للسيدة ارتداؤها في الأمسيات والحفلات المختلفة، وهي من القماش الناعم باللون الأسود وبطيات خفيفة منسدلة على الجسم، مع فتحة جانبية من منتصف الردف، ويمكن أن تنسّق معها بلوزة ملائمة من أي لون تحب، مع حذاء باللون الأسود أيضاً، كما برز موديل من القماش الكتان الذي يليق مع الإطلالة الصيفية، واللون الأزرق البحري الرائع، والتنورة واسعة وبقصّة متميزة، مع فتحة من منتصف الردف واسعة، ويمكن للسيدة أن تنسق معها بلوزة باللون الأبيض، حذاءً باللون النيود وإكسسوارات ذهبية ناعمة.

جيني بو Genny Po





الموديل الآخر يبرز من خلال التنورة التي تتمثّل بإطلالة هندية للغاية، باللون الأحمر المنقوش بالأزرق والأبيض في نقوش رائعة، وهي من قماش الشيفون المنسدل بخطوط مستقيمة مع فتحة جانبية طويلة، ويمكن أن تنسّق معها حذاءً مفتوحاً باللون الأسود، أما إذا كانت محتارة ماذا ترتدي وكيف تحصل على إطلالة أنيقة راقية ناعمة وعصرية؛ فعليها أن تركز على التنورة القصيرة مع فتحة جانبية، على أن تكون رسمية لمقابلة عمل أو عصرية؛ لمشوار صباحي مع الأصدقاء.

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اودون شوا Eudon Choi

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إطلالة جذّابة



تتميّز التنورة الطويلة مع فتحة جانبية بقدرتها على إعطاء السيدة ومنحها إطلالة جذّابة ومثيرة جداً، خاصة إذا حملت معها شنطة فخمة للتألّق أينما حلّت، إن هذه التنورة بهذا التصميم الرائع من شأنها أن تعطي السيدة إطلالة ساحرة كالأميرات فهي من الأزياء الراقية التي تلفت الأنظار في كل السهرات والمناسبات.

إذا كانت السيدة تبحث عن تنورة تتناسب مع يومياتها وتعطيها إطلالة ناعمة وبسيطة، يمكنها ارتداء التنورة الطويلة مع حذاء مسطّح، من شأن هذه التنورة الطويلة الرائعة بألوانها الجذابة ,بتصميمها أن تعطيها إطلالة صيفية ساحرة مذهلة، خصوصاً إذا ارتدت معها بلوزة قصيرة على البطن، كما بإمكانها من خلال هذه التنورة الطويلة العصرية بلونها وتصميمها أن تنسّق معها قميصاً جميلاً ناعماً؛ لتحصل على إطلالة جميلة وساحرة.

وأخيراً، إن التنورة الطويلة الماكسي هي من أكثر التنانير اعتماداً هذه السنة، حيث لفتت انتباه معظم السيدات؛ نظراً لما تعطيه من إطلالة راقية وأنيقة وناعمة.

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