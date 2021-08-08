أجمل إطلالات سيرين عبد النور بالأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 07:48 مساءً - تتمتع سيرين عبد النور بذوق رائع في تنسيق القطع الراقية والقطع التجارية فهي تجسّد المرأة العصرية والشابة التي تفضل تنسيق ستايلها مما تجده في السوق. هي تشبه كل امرأة منا لأن أسلوبها ينبض من واقع الستريت ستايل.

وقد لفتنا أسلوب سيرين عبد النور في طريقة تنسيقها اللون الأبيض هذا الموسم.



كيف ترتدي سيرين عبد النور الأبيض؟



تتلاعب سيرين عبد النور باللون الأبيض الذي يخشى الناس من ارتدائه لأنه حكر بالعروس ونراها تبدع في ابتكار مختلف الإطلالات فيه ولكن اخترنا لك أبرز ثماني إطلالات للحسناء اللبنانية بالأبيض.



إطلالات لسيرين عبد النور بالأبيض



أطلت سيرين عبد النور في طقم من ديور من التاكسيدو الأبيض وانتعلت ستيليتو أبيض. كما ارتدت بلوزة ميتاليكية فضية تحته.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: أجمل 7 إطلالات عملية للنجمة كاثرين زيتا جونز





ارتدت سيرين عبد النور فستاناً ضيقاً طويلاً من الكريب الأبيض ويتسم بظهر مكشوف وياقة عالية. وانتعلت صندلاً براقاً.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام



بدت سيرين أنيقة بفستان للمصمم طوني ورد بقصة صدر جريئة وغير متجانسة وهو طويل ومزود بشق جانبي. وانتعلت صندلاً شفافاً.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: ارتدي الجمبسوت على طريقة نجوى كرم

واعتمدت سيرين اللوك الشبابي العصري عندما ظهرت مع قميص أبيض وبلوزة رمادية مطرزة فوقه ونسّقت معه تنورة مخططة من الأسفل. الزي من ديور.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام





وبدت سيرين كالعروس بفستان من الغيبور الأبيض المزدان بطبقات من الكشاكس ويتميز بقصة منسدلة الأكتاف.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: آن هاثواي تتألق بالبنفسجي في ذكرى فيلم Devil wears Prada

تألقت سيرين بكروب توب قصير من القطن مع تنورة غجرية الطراز من تصميم المؤثرة غنى غندور.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام





كما لفتنا التايير الأبيض الذي ارتدته سيرين ويتألف من تنورة من الأورغنزا المزدان بطبقات من الكشاكش مع سترة ضيقة وقصيرة. الزي للمصمم طوني ورد.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

تابعي المزيد: فساتين سهرة راقية من وحي ريا أبي راشد

ظهرت سيرين ساحرة بفستان زفاف بطابع فنتدج من الدانتيل الأبيض مع أكمام طويلة ويزدان بكشاكش بطبقات صغيرة وهو منسدل القصة.

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام



وارتدت سيرين فستاناً من الكريب الحريري المزود بأكمام قصيرة واسعة وتنورة منسدلة وواسعة وطويلة.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

تابعي المزيد: فساتين صيفية واسعة على طريقة الفاشينيستا