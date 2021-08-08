كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 07:48 مساءً - يمكن أن يُسبب التشقير احمراراً أو تقرحات مصاحبة بألم شديد، ما لم تتخذين الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتها ومنعها من التهيّج. ولعلاج هذه المشكلات، يُطلعك "الخليج 365.نت"، على طرق علاج تهيج البشرة بعد التشقير.



علاج تهيج البشرة بعد التشقير

طرق علاج احمرار البشرة بعد التشقير

الألوفيرا: يمتاز الألوفيرا باحتوائه على مضاد بكتيريّ ومطهر، بالإضافة إلى تبريد الوجه وتقليل الالتهاب والاحمرار.

شرائح الخيار: تعمل شرائح الخيار على تبريد المنطقة المتهيجة وتخفيف الإحمرار الناتج عنها. كما تُساعد على ترطيب البشرة.

العسل والصبار: اخلطي كوباً من الماء المثلج، و3 ملاعق من جيل الصبار، وملعقة من العسل، وضعيه على وجهك لمدة عشر دقائق، حيث يقلل هذا الخليط من الإحمرار ويُساعد في تلطيف البشرة.

الحليب البارد: يُساعد استخدام الحليب على تخفيف تهيّج البشرة، ويُساعد في ترطيبها وتهدئتها. قومي بعمل كمادات من القطن مبللة بالحليب لأنها تعمل على علاج الحروق وتخفيف الإحمرار والألم.

زيت جوز الهند: يُنصح باستخدام ماء زيت جوز الهند كتونر للوجه وذلك لقدرته على تهدئة البشرة وتزويدها بالفيتامينات والمعادن اللازمة.

العسل: إستخدمي العسل وذلك للتخلص من احمرار البشرة، بحيث يُوضع على الجلد ويُترك لمدة عشر دقائق ثم يُدلك الوجه ويُغسل بالماء الدافئ.

شرائح البطاطس: يمكن أن تستعيني بشرائح البطاطس لتسكين الألم، كما أنها مضادة للبكتيريا وسوف تعمل على تهدئة البشرة.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة ومضادات التهاب تُساعد في التقليل من الالتهاب والتهيّج.

زيت اللافندر: يُساعد زيت اللافندر في تهدئة وترطيب البشرة، وتخفيف آثار التهاب الوجه والاحمرار بعد التشقير.

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نصائح عند تشقير الوجه

نصائح للحد من احمرار البشرة بعد التشقير

يُنصح بالتقليل من التعرّض للشمس بعد تشقير الوجه؛ وذلك للتقليل من التعرض إلى التهاب واحمرار البشرة، ويُنصح باستخدام واقي الشمس.

اختيار كريم التشقير المناسب للبشرة، ومن المهم أن يكون كريم التشقير مخصص للوجه.

اختبار جزء من كريمات التشقير على منطقة من اليد، وذلك للتأكد من ملائمة الكريم للبشرة، والتأكد من عدم ظهور احمرار وتهيّج على البشرة.

غسل الوجه قبل البدء باستخدام كريم التشقير، وذلك للتخلص من أي مواد عالقة على البشرة من مواد تجميلية أو كريمات مرطبة، ومن ثم تجفيفه.

يُفضّل عند وضع كريم التشقير على البشرة عدم ملامسته للأنف والشفتين، حتى لا يؤدي ذلك إلى إصابتهما بالحكة والالتهاب.

لا يُنصح بتدليك كريم التشقير، يل يُنصح بفرده على الأماكن المغطاة بالشعر بحرص.

يُترك الكريم على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم يُغسل جزء من الوجه ليتم التأكد من فاعلية المُشقّر، ومن ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

يُغسل الوجه بالماء البارد، وذلك للتقليل من احمرار وتهيّج البشرة، ولا يُنصح باستخدام الماء الساخن لغسل الوجه؛ لأن ذلك يزيد من أضرار التشقير على البشرة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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