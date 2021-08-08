بعد الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة.. ما مصير أصحاب الدرجات الضعيفة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر طلاب الثانوية العامة، لحظة إعلان النتائج، استعدادًا منهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة لقدراتهم، ودرجاتهم أيضًا، على الرغم من البعض لا يحالفه التوفيق بالحصول على المجاميع العالية.

ويرصد «هن» في السطور التالية، أبرز الاقتراحات لأصحاب الدرجات الضعيفة بالثانوية العامة.

مصير أصحاب الدرجات الضعيفة

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على الدرجات الضعيفة، الاختيار بين عدد من الكليات على النحو التالي:

حقوق انتساب مدينة السادات والأقاليم.

دار العلوم انتساب.

خدمة اجتماعية سوهاج.

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.

خدمة اجتماعية المنصورة.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية بنها.

زراعة كفر الشيخ.

المعهد العالي لغات وترجمة.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بالإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

تربية (طفولة) الوادي الجديد.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

كليات آداب انتساب كفر الشيخ - دمنهور والأقاليم.

تربية رياضية بنات بني سويف.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية فنية طنطا - دمنهور.

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.

تربية مدينة السادات رياضة.

أقتصاد منزلي العريش.

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس.

فني تمريض السويس.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

معهد المنيا العالى للغات.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية.

المعهد الفني التجاري بدمنهور.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد بأسيوط.

المعهد العالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر.

المعهد لعالي للغات بمصر الجديدة.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة.

معهد طيبة العالي.

حاسب بالمعادى بمصروفات علوم.

المعهد العالي للغات 6 أكتوبر

المعهد العالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية بطنطا.

المعهد العالي للحاسب الآلي كينج مريوط لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالتجمع الخامس.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.