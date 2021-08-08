عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.. مؤشرات نسب النجاح غير مقلقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يشغل بال طلابها وأسرهم، خلال ذلك الوقت الراهن، وذلك بعد الانتهاء من تأدية امتحاناتها في 2 أغسطس الجاري.

وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة عن مؤشرات النتيجة

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، أن عملية اختراق تصحيح وتجميع درجات امتحانات الثانوية العامة مستحيلة، وكذلك التلاعب فيها بأي شكل، وتحت أي ظرف، وذلك يعود لطبيعة التأمين الحاصل في عمليات التصحيح والتجميع، بعيدا عن التدخلات البشرية.

وشهدت عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة، تداول مجموعة من المنشورات المضللة، التي ادعى أصحابها قدراتهم على إمكانية تغيير وتعديل وزيادة درجات التصحيح في امتحانات الثانوية العامة، واستشهدوا بأعوام سابقة فعلوا فيها هذه التصرفات، وطالبوا متابعيهم بالثقة فيهم.

وقال «شوقي» في تصريحات سابق له، إن «مثل هؤلاء كاذبون ولا يملكون أي قدرة على تعديل أو زيادة الدرجات، ويلعبون على وتر الترقب الحاصل لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتيجة التي لا يمكن الوصول إليها بحكم طبيعة التأمين المشددة التي يتم تطبيقها».

وتابع الوزير: «كل ما يتردد حول اختراق مراكز التصحيح ونصب واحتيال، ويتم استلام ورصد أوراق الاجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة على مدار الساعة، وليس مطلوبا من أولياء الأمور والطلاب سوى الثقة في نزاهة التصحيح».

وكشف الدكتور طارق شوقي، أن يوم 15 أغسطس الجاري، ليس موعدا نهائيا لإعلان النتيجة، لكنها لن تعلن قبل ذلك، وقد يصل الأمر إلى يوم 18 من الشهر ذاته، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن التنسيق وضوابطه في ضوء النتائج.

وفي هذا الصدد، أكد «شوقي» أن نسب النجاح قريبة من السنوات الماضية، وهو ما يعكس تجاوب أغلب الطلاب مع طبيعة الامتحانات الجديدة، التي اعتمدت على الفهم وقياس نواتج التعلم.

كما طمأن زير التربية والتعليم جميع الطلاب، بأن مؤشرات نسب النجاح في المواد كافة، التي انتهي من تصحيحها غير مقلقة، ومقاربة للسنوات الماضية.