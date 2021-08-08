عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.. مؤشرات نسب النجاح غير مقلقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع
لا يزال موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يشغل بال طلابها وأسرهم، خلال ذلك الوقت الراهن، وذلك بعد الانتهاء من تأدية امتحاناتها في 2 أغسطس الجاري.
وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة عن مؤشرات النتيجة
وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، أن عملية اختراق تصحيح وتجميع درجات امتحانات الثانوية العامة مستحيلة، وكذلك التلاعب فيها بأي شكل، وتحت أي ظرف، وذلك يعود لطبيعة التأمين الحاصل في عمليات التصحيح والتجميع، بعيدا عن التدخلات البشرية.
وشهدت عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة، تداول مجموعة من المنشورات المضللة، التي ادعى أصحابها قدراتهم على إمكانية تغيير وتعديل وزيادة درجات التصحيح في امتحانات الثانوية العامة، واستشهدوا بأعوام سابقة فعلوا فيها هذه التصرفات، وطالبوا متابعيهم بالثقة فيهم.
وقال «شوقي» في تصريحات سابق له، إن «مثل هؤلاء كاذبون ولا يملكون أي قدرة على تعديل أو زيادة الدرجات، ويلعبون على وتر الترقب الحاصل لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتيجة التي لا يمكن الوصول إليها بحكم طبيعة التأمين المشددة التي يتم تطبيقها».
وتابع الوزير: «كل ما يتردد حول اختراق مراكز التصحيح ونصب واحتيال، ويتم استلام ورصد أوراق الاجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة على مدار الساعة، وليس مطلوبا من أولياء الأمور والطلاب سوى الثقة في نزاهة التصحيح».
وكشف الدكتور طارق شوقي، أن يوم 15 أغسطس الجاري، ليس موعدا نهائيا لإعلان النتيجة، لكنها لن تعلن قبل ذلك، وقد يصل الأمر إلى يوم 18 من الشهر ذاته، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن التنسيق وضوابطه في ضوء النتائج.
وفي هذا الصدد، أكد «شوقي» أن نسب النجاح قريبة من السنوات الماضية، وهو ما يعكس تجاوب أغلب الطلاب مع طبيعة الامتحانات الجديدة، التي اعتمدت على الفهم وقياس نواتج التعلم.
كما طمأن زير التربية والتعليم جميع الطلاب، بأن مؤشرات نسب النجاح في المواد كافة، التي انتهي من تصحيحها غير مقلقة، ومقاربة للسنوات الماضية.