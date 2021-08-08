سخرية من أحدث «سيشن» لصديقة كريستيانو رونالدو.. ومتابعون: «أنتِ في إسكندرية؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى ماركات الأزياء العالمية.

إطلالة جورجينا

وخلال الصورة، أطلت «جورجينا» مرتدية فستان أبيض «كاب»، وحاملة حقيبة يد باللون البني، وهي جالسة أمام أحد الشواطئ بمدينة ماربيلا الإسبانية، التي تشابه منظرها الطبيعي بشكل كبير مع شواطئ مدينة الإسكندرية.

سخرية من إطلالة جورجينا

وسرعان ما لاقت الصورة تداولا واسعا من قبل بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صاحبتها تعليقات السخرية من مكان خضوعها لجلسة التصوير، وجاء منها: «جورجينا في إسكندرية»، «أنتِ جيتي إسكندرية؟»، «جيتي مصر امتى؟».

من هي جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو؟

- ولدت في يناير عام 1995، وتبلغ من العمر 26 عاما.

- ولدت في دولة إسبانيا.

- تعمل جورجينا في مجال عروض الأزياء، وظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، منها Yamamay.

- حسبما ذكر موقع «gossip gist»، تقدر ثروتها بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2018.

- تعرفت عارضة الأزياء على النجم العالمي كريستيانو رونالدو، منذ من يقارب الـ5 سنوات، تحديدا في صيف 2016.

- تستمر جورجينا في دعم رونالدو، وتظهر معه خلال تكريماته على نجاحاته الرياضية، فضلا عن تواجدها في الاستادات خلال المباريات الهامة لحبيبها.

- أنجبت جورجينا من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا.

- خلال 2020، أعلن حساب مزيف يحمل اسم جورجينا عبر موقع التغريدات الصغيرة «تويتر» عن زياتها إلى مصر، إلا أن الأمر كان مجرد شائعة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يجاوز 26 مليون شخص من جميع أنحاء العالم.