الامارات | خبر عن اعتزال هيفاء وهبي يثير "هلع" بعض متابعيها .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر عن اعتزال هيفاء وهبي يثير "هلع" بعض متابعيها .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اعتزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجال الفن وخاصة الغناء والتمثيل حيث تصدر هاشتاغ #اعتزال_هيفاء_وهبي موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية ما سبب حالة من الجدل من المتابعين وخاصة بين جمهور النجمة اللبنانية.

والغريب ان هذا الهاشتاغ تصدر دون وجود اي تصريح رسمي من هيفاء وهبي حول هذا الموضوع للاعلام أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما يجعل الأمر على الاغلب يس اكثر من شائعة.

على صعيد اخر، حرصت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على المشاركة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت حيث نشرت عددا من الصور عبر حسابها على انستغرام ظهرت في إحداها والدمعة في عينها ما أثار تساؤلات عند المتابعين الذين اتهموها بـ”التمثيل والاستعراض”.

وعلق بعض رواد منصات التواصل على الصورة المتداولة “حلو الإنسان بس يتضامن ويحكي وكلام هيفا حلو.. بس إنه أعمل جلسة تصوير بكامل أناقتي وماكياجي.. كتير أوفر تمثيل واستعراض”، فيما قال البعض انهم "شعروا بالهلع عند قراءة الخبر".

ولفتت إحدى الفتيات إلى “كمية الفلاتر المستخدمة في الصورة والتي أثرت حتى على شكل الدموع”، معلقة “الصورة مبينة رسم على ئد ما الفوتوشوب والفلاتر ماسحين معالم البشرة مسح حتى الدمعة مبينة رسم”.

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