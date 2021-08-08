كورونا اليوم: أكثر 10 دول تضررا من الفيروس.. ودراسة تتنبأ بمدى تأثر جسم المريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أكثر 10 دول تضررا من الفيروس

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 202.2 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة، وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 202.211.438، وإجمالي الوفيات 4.285.595، وفقا لروسيا اليوم.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ616713 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.738.700، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ562752 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.151.779، في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 427371، وإجمالي إصابات 31.895.385، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ243733 وإجمالي إصابات 2.944.226، وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 196873، وإجمالي إصابات 2.124.128، وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 161343، وإجمالي إصابات 6.340.370، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130585، وإجمالي إصابات 6.070.873، وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128209 وإجمالي إصابات 4.390.684، وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122277، وإجمالي إصابات 4.834.634، تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112379، وإجمالي إصابات 6.350.899.

تسجيل أول إصابة بطفرة "لامدا" في اليابان

سجلت اليابان أول حالة إصابة بطفرة "لامدا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بيرو.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية إن "الإصابة كانت لامرأة في الثلاثينيات من عمرها اكتشفتها السلطات بعد فحصها في مطار هانيدا الدولي لدى وصولها من بيرو في 20 يوليو الماضي"، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة تكشف عن التنبؤ بمدى تأثر جسم المريض بفيروس كورونا

قال علماء من جامعة كارولينا الجنوبية الطبية إنه يمكن بواسطة التعرف على مستوى الكحول الأميني للسفينغوزين في جسم المريض بكورونا التنبؤ بمدى تأثره بالفيروس.

وأظهرت دراسة قام بها الأطباء ونشرتها مجلة "Scientific Reports"، وتم اختبار ما يقرب من 400 عينة مصل دم من أشخاص أصحاء ومرضى بدرجات متفاوتة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، أظهرت أن زيادة السفينغوزين، وكذلك البروتين الذي يمثل أحد مكوناته، وحمض سيراميداز، ترتبط بالعدوى بدون أعراض، وفقا لروسيا اليوم.

الصحة العالمية: سلالات كورونا الجديدة ستكون بأسماء الأبراج

كشفت منظمة الصحة العالمية أنه من المتوقع أن تحمل الأنواع الجديدة المتحورة من فيروس كورونا أسماء الأبراج النجمية.

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف،، إنه ليس من المستبعد أن تحمل الأنواع الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد أسماء المجموعات النجمية، عند نفاد أحرف الأبجدية اليونانية، وفقا لصحيفة "تلجراف".