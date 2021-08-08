أزمة الـ1% للطلبة المتفوقين..نصائح هامة قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، التي يترقب ظهورها الجميع داخل الأسر المصرية، كلُ يعيش في حالة من التوتر والضغط العصبي منتظرين إعلانها حتى ينقضي عبء الضغوط، وتهل الفرحة وتدخل قلوب الطلاب، بعدما قضوا عاما صعبا في المذاكرة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الملايين.

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، إذ يعاني الطلاب من أزمة الـ1٪ التي تغير مصيرهم بأكمله فإما أن يستطع دخول الكلية الذي يريدها أو تحول بينه وبينها، إذ تغيير في مجموع الدرجات والنسبة والتي يقع فيها أغلب الطلاب بسبب التنسيق الذي يمكن أن يحول مساره بأكمله إما بإرتفاع معدله أو انخفاضها.

وأشار «شوقي»، إلى أن الطلاب الذين استخدموا أسلوب الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، لن يحصلوا على مجاميع عالية؛ لأن جميع محاضر الغش التي ضبطت حولت للنيابة العامة.

وبدأت عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 في منتصف يوليو الماضي، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن بالمدينة التعليمية لأول مرة.

وانتهي من تصحيح ورصد عدد كبير من المواد، خاصة للشعبة الأدبية، التي ختمت الامتحانات بها يوم 29 يوليو الماضي، ومن المقرر الانتهاء من باقي المواد خلال الأيام الجارية، حتى يحصل الطلاب المتفوقين على درجاتهم على أكمل وجه، ويتأهلوا لدخول كلية القمة الذين تمنوها.

وهناك عدة نصائح يجب أن تتعرف عليها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة منها:

- لا يعاد تصحيح ورقة الطالب المتظلم على درجه امتحانه، لكن تجرى من خلال إعادة تجميع الدرجات في حالة عدم حساب درجة أحد الأسئلة.

- فيما يخص التظلمات ستكون ورقية، ومن المقرر أن تفحص يدويا.

- يجب على طلاب الثانوية العامة ضبط النفس، وتقبل النتيجة أيًا كانت، ويجب التفكير في المرحلة المقبلة من حياتهم بشكل أكثر جدية في اختيار الكليات المسموحة للطالب.

- محاولة التعامل بحكمة مع أزمة الـ1% التي يقع فيها معظم الطلاب، خاصة المتفوقين، وتحول بينهم ودخول كليات القمة التي يتمنوها.