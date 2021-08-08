8 خطوات للتقديم على المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة من أبناء أسر تكافل وكرامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بشغف كبير ينتظر طلاب الثانوية العامة وأسرهم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك منذ انتهاء الطلاب من أداء اختباراتها في 2 أغسطس الجاري.

كيفية الحصول على المنح الدراسية من أبناء أسر تكافل وكرامة

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود فرصة لطلاب أسر تكافل وكرامة المتفوقين في المرحلة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، للحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021- 2022، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شروط التقديم في برنامج المنح الدراسية

ورصدت الوزارة 9 شروط، لإمكانية تقديم طلاب أسر تكافل وكرامة على المنحة الجامعية، وهي:

1- أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.

2- يجب أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو مدارس STEM، طوال سنوات المرحلة الثانوية.

3- يجب أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو رياضة فقط.

4- ضرورة الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2020 بمجموع لا يقل عن 85%، من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

5- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

6- يقبل طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الإعاقة فقط.

7- بالنسبة لذوى الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم، وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.

8- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية/ لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

9- تقديم المستندات المطلوبة كافة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

خطوات التقديم لبرنامج المنح الجامعية

1- اضغط على الرابط من هنـــــــــا للدخول على صفحة برنامج المنح.

2- اقرأ الأسئلة المتكررة بعناية قبل التقدم للمنحة.

3- اضغط على رابط تسجيل المنحة.

4- املأ جميع البيانات المطلوبة، وأرفق كل الوثائق المطلوبة باستمارة التسجيل، علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم يوم 10 أغسطس 2021.