الامارات | بكاء حسن الرداد ورامي رضوان أثناء حمل جثمان دلال عبد العزيز .. فيديو وصور

شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء حسن الرداد ورامي رضوان أثناء حمل جثمان دلال عبد العزيز .. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيع ظهر اليوم جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى، وحمل النعش زوجا ابنتيها حسن الرداد ورامي رضوان والفنان عمرو سعد والفنان هشام جمال.

ووفق موقع "اليوم السابع الذي نشر الصور فقد توافد عدد من الفنانين الي مسجد المشير طنطاوى، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا واحمد خالد صالح، منير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري،

ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا وإيمى سمير غانم وزوجاهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد.

وسادت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزنا كبيرا لدى جمهورها في الوطن العربى.

ونعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وما عُرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

يذكر ان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وجاءت الى القاهرة، وإكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون.

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