الامارات | في صفقة قياسية: بيع "أغلى صقر" سعودي بأكثر من ربع مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن في صفقة قياسية: بيع "أغلى صقر" سعودي بأكثر من ربع مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق صقر سعودي تمت المزايدة عليه في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، "صفقة قياسية" بعد بيعه بمبلغ 270 ألف ريال (72 ألف دولار)، وهو ما أكسبه لقب "أغلى صقر" من إنتاج سعودي يتم بيعه في المزاد حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقد حقق اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقيمه نادي الصقور السعودي في شمال الرياض، مبيعات بقيمة 410 آلاف ريال (109 آلاف دولار)، وهي قيمة 5 صقور تمت المزايدة عليها، السبت، في المزاد.

أما الصقر الذي خطف الأضواء، فهو فرخ "حر من حر"، عرضه 17 إلا ربع إنش، وطوله 17.5 إنش، ووزنه 1105 غرامات، من إنتاج مزرعة العرادي السعودية. وقد بدأت المزايدة على الصقر بمبلغ 100 ألف ريال (27 ألف دولار).

وأرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي، الذي قال إنه سيسمي صقره الجديد "رغوان"، وسيشارك به بمسابقة "المزاين" المخصصة لصقور الإنتاج المحلي، والتي تمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.

وأضاف العيافي أنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبا عن جد، كاشفا أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، و يسعى للمنافسة في بطولات مزاين الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي تنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

ويستمر المزاد حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة 25 مزرعة من 14 دولة.

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