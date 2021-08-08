مها أحمد تعتذر عن عدم حضور جنازة دلال عبد العزيز: «ما يمنعنيش عنك غير الشديد القوي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصورة من مسلسل «حديث الصباح والمساء»، ذلك العمل الذي جمع بين الفنانة مها أحمد والراحلة دلال عبدالعزيز، ودعت الأولى الأخرى بكل أسى وحزن من مشهد جمع بينهما، وتحدثت عن كواليس علاقتهما سويا التي بدأت منذ أعوام.

وشاركت الفنانة مها أحمد صورة تجمعها بالفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تنعي من خلالها رفيقتها التي توفيت أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع دام مع المرض، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل 3 أشهر، وانتقلت على إثره لمستشفى بمنطقة التجمع الخامس، لتلحق برفيق دربها الفنان سمير غانم الذي توفي قبل أشهر بعدما تدهورت حالته الصحية.

وأرفقت مها أحمد تعليقا على الصورة، قالت خلاله: «على عيني يا حبيبتي كان نفسي أجي وأودعك انتي أكيد عارفة ميمنعنيش عنك إلا الشديد القوي، مش عارفة أصلب ضهري وأنزلك بس انتي أكتر أخت وأم بتحسي باللي حواليكي، بينا شغل وكنتي ونعم النجمة الطيبة الإنسانة اللي بتهتمي باللي حواليكي».

وتابعت مها أحمد: «عمرك ما حسستيني إنك نجمة العمل إنك نمبر وان العمل، طول الوقت متواضعة طيبة وحنية مشفتهاش مع حد، كان ليا الشرف والفخر إني اشتغلت معاكي».

ومن ناحية الجوانب والمواقف الإنسانية، ذكرت مها أحمد: «على مستوى الإنسانيات والعيش والملح والعشرة مش هنسى آخر مكالمة منك وانتي بتسألي عليا وعلى ولادي كنتي ونعم الفنانة الأستاذة النجمة الأخت الأم الصدر الحنين لكل الناس بحبك».

واختتمت منشورها، قائلة: «الوداع يا حبيبتي إلى لقاء أكيد هناك أحسن مع صاحبتك الغالية اللي متتخيرش عنك ومع حبيب عمرك حبيب الملايين يا نعمة يا أم رشوانة يا حبيبة الملايين».