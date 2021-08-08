الامارات | منح دراسية بقيمة 250 ألف درهم لعشرة رابحين ضمن مفاجآت صيف دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية بقيمة 250 ألف درهم لعشرة رابحين ضمن مفاجآت صيف دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر مفاجآت صيف دبي بمنح المتسوقين فرصا للحصول على كل ما يحتاجونه من منتجات، خاصة للطلبة وأولياء الأمور الباحثين عن صفقات رابحة وعروض مجزية على الأدوات والمستلزمات المدرسية والأجهزة الألكترونية ضمن إطار موسم العودة للمدرسة.

تقدم المتاجر في مختلف أنحاء المدينة مجموعة ضخمة من العروض الترويجية والجوائز بهدف مساعدة الطلبة من جميع الأعمار في الحصول على جميع المستلزمات المدرسية العملية والمتنوعة واختيار ما يناسبهم من الملابس والأحذية الجديدة.

ويعد موسم تخفيضات العودة إلى المدرسة أحد أكثر فعاليات التسوق المنتظرة على مستوى المدينة، حيث يتوق الطلبة للقاء المعلمين وزملاء الدراسة القدامى والجدد بأفضل المنتجات والمستلزمات الدراسية والعودة لمقاعد الدراسة بأبهى حلة.

وستمنح متاجر جمبو للإلكترونيات في جميع أنحاء دبي، أولياء الأمور فرصة الفوز بمبلغ 25000 درهم لدفع الرسوم الدراسية بالإضافة إلى حاسوب Microsoft Surface Go المحمول يومياً حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 1000 درهم لشراء حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي أو لوحي لدى متاجر جمبو وعبر الموقع الإلكتروني www.jumbo.ae في السحب للفوز بالجوائز. وتقدم الشركة أيضاً مجموعة من العروض والصفقات الرائعة على تشكيلة واسعة من الأجهزة لطلاب المدارس والجامعات طوال فترة موسم العودة إلى المدرسة.

وللمساعدة على تخفيف أعباء دفع الرسوم الدراسية بالإضافة إلى التسوق لشراء أساسيات العودة إلى المدرسة، تحتضن مفاجآت صيف دبي هذا العام الدورة الثانية من عرض منحة مدهش الدراسية. ويقدم العرض المفتوح أمام الطلبة من جميع الأعمار وعائلاتهم، جوائز إجمالية بقيمة 250000 درهم لعشرة متسوقين من سعداء الحظ، حيث يحصل كل فائز على منحة دراسية بقيمة 25000 درهم. وللحصول على فرصة الفوز، يحتاج المتسوقون إلى إنفاق 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول أو سيركل مول بين 8 أغسطس و4 سبتمبر. وسيظهر مدهش ودانة بشكل خاص في ابن بطوطة مول ونخيل مول يومي 11 و16 أغسطس على الترتيب.

ويمكن للمتسوقين في ابن بطوطة مول الاستمتاع بعرض سكاي آند روز السحري في ما يستكشفون عروض العودة إلى المدرسة، حيث يقدم الفنانون المشاركون عرضاً مذهلاً للعائلات والسكان والزوار يومياً من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

وتستضيف مجموعة مراكز التسوق في دبي عرض موسم العودة إلى المدرسة من 15 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، مع جوائز إجمالية بقيمة 100000 درهم. وبموجب العرض الترويجي، سيدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم لدى أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي، في سحب للفوز بمبلغ 5000 درهم نقداً. وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال موسم العودة إلى المدرسة. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل ومركز بن سوقات وبرجمان وباي أفينيو ودبي أوتلت مول ومجمع مدن والواحة مول وريف مول ومركز مجمع الشروق وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الإتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

وينظم دبي فستيفال سيتي مول من 15 أغسطس وحتى 4 سبتمبر خدمة فريدة من نوعها للمتسوقين الذين يقومون بشراء منتجات من مجموعة العودة إلى المدرسة، حيث يقوم الفنانون الموجودون على المنصة الخاصة بهذه الخدمة بتقديم أعمال الرسم على الحقائب المدرسية وحقائب الغداء والدفاتر وزجاجات المياه والمجلدات وحقائب الأقلام والأحذية وغيرها الكثير مجاناً. وللاستفادة من هذه الخدمة، يتوجب على المتسوقين تقديم فاتورة شراء صالحة من أحد المتاجر داخل فستيفال سيتي مول. ويتم تنفيذ الأعمال الفنية في نفس يوم الشراء.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من عرض تسوق واربح مع مفاجآت صيف دبي والذي يشارك فيه عدد كبير من المطاعم المتميزة داخل مجموعة من مراكز التسوق تشمل مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان وبن سوقات سنتر وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع الشروق والريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد بمنطقة القوز ووصل فيتا ودار الوصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول. وسيدخل العملاء الذين ينفقون 100 درهم لدى المطاعم المشاركة في عرض تسوق واربح، في سحب للفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم.

ويمكن للعائلات بعد رحلة تسوق من منتجات العودة إلى المدرسة الاسترخاء داخل إحدى الحدائق المائية وذلك في إطار عرض سبلاش فيست الترويجي. وحتى يوم 4 سبتمبر، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات الدخول إلى منطقة سبلاش ان بارتي في لا مير سنترال مقابل 50 درهماً للساعة الواحدة. ويمكن للزوار الدخول إلى حديقة لاغونا المائية مع الحصول على أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر فقط حتى 4 سبتمبر. ويشمل عرض سبلاش فيست الخاص بحديقة ليغولاند المائية تخفيض 20 بالمئة على أسعار التذاكر عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، وتخفيض 50 بالمئة على أسعار الكابانا بعد الساعة 4 عصراً، بالإضافة إلى إعادة تعبئة غير محدودة لزجاجات الهدايا مقابل 40 درهماً فقط، كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً بعد الساعة 4 عصراً، وذلك حتى يوم 4 سبتمبر. ويمكن لزوار حديقة وايلد وادي المائية الاستمتاع بعرض سبلاش فيست الخاص بها والذي يشمل تذكرة دخول مع وجبة ومنشفة مقابل 149 درهماً من 5 وحتى 28 أغسطس.

ويمكن لأولياء الأمور والطلبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ذهنياً وجسدياً مع دروس كور دايركشن لليوغا في الصباح الباكر في منصة ذا فيو بنخيل مول. وتقدم مبادرة فتنس بيوند تجربة صحية غامرة في منصة المشاهدة مع إطلالات رائعة على نخلة جميرا ومرسى دبي. وتقام الدروس من الساعة 7 وحتى 8 صباحاً أيام 6 و10 و13 و17 و20 و21 و24 و27 و31 أغسطس بالإضافة إلى يوم 3 سبتمبر. للحجز، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني coredirection.com.

وترحب المتاجر في جميع أنحاء المدينة بالمتسوقين مع عروض رائعة للعودة إلى المدرسة اعتباراً من 8 أغسطس، حيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على مستلزمات المدرسة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وتشمل المتاجر التي تقدم عروض التجزئة متاجر الأزياء مثل أميركان إيغل آوتفيترز وأميركان فينتيج وأسبينال أوف لندن وبيرشكا وبوغي ودا ميلانو وريفر آيلاند وساكور براذرز وسالسا جينز وغيرها الكثير. ويمكن للمتسوقين أيضاً العثور على صفقات متميزة على أحدث الألعاب في متاجر تويز آر أص، وعروض البصريات في متاجر فيجن إكسبريس وسولارس ومغربي بالإضافة إلى الإكسسوارات في متاجر لوفيزا وناو والإسكافي وكيه كورنر وذا ووتش هاوس وتايم هاوس. كما يمكن للطلبة الحصول على أحذية جديدة للمدرسة لدى متاجر واندرفل شوز ويونايتد نود تريدنغ وبايلس وكرت غيغر ودايشمان وشيك شوز.

وتستضيف دبي مجموعة من أنشطة السيرك التي يستمتع بها الأطفال قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وتعد أكاديمية مدهش للسيرك ورشة عمل احترافية للسيرك تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، حيث يمكن للمشاركين تعلم الحيل والألعاب في أجواء مليئة بالود والمرح. وتقام ورشة العمل يومياً في عالم مدهش بمركز دبي التجاري العالمي من 12 وحتى 21 أغسطس من الساعة 3 عصراً وحتى 8:30 مساءً، حيث يمكن للأطفال تعلم كيفية السير على ركائز وتدوير الأطباق والقيام بالحيل والألعاب السحرية والسير وتحقيق التوازن على الحبل المشدود وغيرها الكثير.

وتستقبل شخصيات فيلم الرسوم المتحركة هوتيل ترانسيلفانيا مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي المتسوقين خلال موسم العودة إلى المدرسة في سيتي ووك أيام الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة 4:30 عصراً. وتنظم سيتي ووك أيضاً مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابع فيلم هوتيل ترانسيلفانيا للعائلات يومياً حتى 28 أغسطس مع نسخة خاصة من الفندق الغامض التي تُقام في ساحة سيتي ووك. يمكن الدخول مجاناً عند إظهار فاتورة شراء بقيمة 100 درهم أو أكثر لدى أي من متاجر سيتي ووك.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مفاجآت صيف دبي وموسم العودة إلى المدرسة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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