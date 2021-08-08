منها إذا كنت مصابًا فلن تحتاج التطعيم.. 6 خرافات متعلقة بلقاحات كورونا تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، يعمل العلماء والمهنيون الطبيون بلا كلل لتطوير لقاحات وعلاجات مختلفة ضده، بينما تم تطوير لقاحات كوفيد في أي وقت من الأوقات، استمرت الشكوك حول فعاليتها في أذهان الناس، من ناحية، تلقى الملايين لقاحاتهم، بينما من ناحية أخرى، يكافح الكثيرون لحجز مكان لهم أو يترددون في الحصول على اللقاح.

تم تداول العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول لقاحات كوفيد منذ إطلاقها وتستمر في منع الناس من أخذ لقاحاتهم، إليك 6 خرافات متعلقة بلقاحات كورونا يجب الابتعاد عنها، وفقا لموقع timesofindia.

الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا قاتلة

كما هو معروف، فإن لقاحات كوفيد هي محاكاة للفيروس الفعلي الذي ينشط الاستجابات المناعية في الجسم، في هذه العملية، قد يعاني الشخص من بعض الآثار الجانبية غير الضارة مثل الحمى المنخفضة والتعب وآلام المفاصل وآلام العضلات أو قد لا تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق، ومع ذلك، لا يوجد خطر على الحياة، كل ما عليك فعله هو الراحة جيدًا والبقاء رطبًا ولا ترهق نفسك.

يمكن أن تسبب لقاحات كوفيد العقم

ظل الكثير من الناس مترددين بشأن أخذ جرعة كوفيد الخاصة بهم خوفًا من أن يصابوا بالعقم، نشرت العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي شائعات كاذبة حول كيف أن لقاح كورونا، نظرًا لتشابهه مع البروتينات الموجودة في الجسم - يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا لخصوبة الشخص، هذا، وفقا للخبراء، هو ادعاء كاذب، لا تؤثر اللقاحات بأي شكل من الأشكال على خصوبة الشخص وليس لها علاقة بهذا الجزء من الجسم، لا يمكن أن يسبب أي مشاكل للخصوبة عند الرجال والنساء.

إذا كنت مصابًا بالفعل بـ كورونا فأنت لست بحاجة إلى اللقاح

ينصح العديد من خبراء الصحة بالامتناع عن تلقي لقاحات كوفيد بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الشفاء، ومع ذلك، بمجرد أن تتعافى تمامًا من عدوى كورونا، يمكنك بالتأكيد تطعيم نفسك ضد الفيروس، سيقلل هذا من خطر الإصابة بالفيروس مرتين.

تم إجراء تجارب اللقاح على عجل لذا فهي ليست آمنة ولن تكون فعالة

أثر الفيروس التاجي الجديد على سكان العالم، وبالتالي فإن الحاجة إلى لقاح ماسة، اجتمع العديد من المهنيين الطبيين وعمالقة الأدوية والعلماء معًا لتطوير لقاح فعال ضد COVID-19. ، في حين أن اللقاحات يمكن أن يكون لها بعض ردود الفعل السلبية على بعض الأشخاص، حيث تلقى الملايين بالفعل لقاحاتهم، فمن الواضح فقط أن لقاحات كوفيد آمنة للجميع، ويعتقد الخبراء أن لقاحات كوفيد لديها القدرة على الحد من مخاطر العدوى الشديدة والاستشفاء.

يجب على النساء في فترة الحيض ألا يأخذن جرعة كوفيد الخاصة بهن

وسط الوباء، أصبحت اللقاحات حاجة الساعة ويجب ألا يفكر الناس مرتين قبل الحصول عليها، ومع ذلك، انتشرت شائعات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تؤثر على عامة الناس، وخاصة النساء.

في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الالتباس حول ما إذا كان يجب أو لا ينبغي للمرأة أن تأخذ لقاحات كوفيد الخاصة بها خلال فترة الحيض، وفقًا لخبراء الصحة وأطباء أمراض النساء، لا ضرر من أخذ لقاحك أثناء الحيض، على الرغم من أن بعض النساء قد يعانين من دورات شهرية أخف أو أثقل، إلا أنه لا يوجد تهديد كبير في أخذ اللقاح أثناء الحيض.

لقاحات كوفيد ستضعف مناعتك

بسبب انتشار المعلومات المضللة، بدأ الناس يعتقدون أن لقاحات كوفيد تضعف المناعة وتجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس SARs-COV-2، على العكس من ذلك، فإن لقاحات كوفيد تساعد جهاز المناعة في تحديد مسببات الأمراض الفتاكة وتمكنه من محاربتها، لا يضعف أو يثقل كاهل جهاز المناعة بأي شكل من الأشكال، وهذا هو السبب في أن اللقاحات آمنة لتناولها.